Ideas sobre qué podemos regalar esta Navidad

La Navidad ya está aquí y con ella todo lo que estas fiestas conllevan, pasar tiempo con la familia, el turrón, los polvorones, ver la cabalgata y como no, los regalos de Navidad y los regalos de reyes. En España es típico decorar la casa con un portal de belén, un árbol de navidad o ambos. En Nochebuena se celebra un banquete familiar con muchos platos típicos para esta cena. El día 31 de diciembre es también un día de festejos, ya que celebramos el fin del año y le damos la bienvenida a uno nuevo comiendo las 12 uvas a medianoche, acompañando a las campanadas. Para terminar, el 5 de enero celebramos con ilusión la llegada de los Reyes Magos viendo su cabalgata y esperando sus regalos debajo del árbol al día siguiente, aunque puede que encuentres carbón si has sido malo. La celebración de la Navidad acaba en España comiéndonos el típico roscón de reyes.

La electrónica y la informática han evolucionado mucho en muy poco tiempo, desde 1.944 cuando se creó el primero ordenador llamado "Mark I", capaz de almacenar 72 números de 23 cifras hasta la actualidad, donde tenemos a nuestra disposición millones de bytes para nuestro uso diario, y es que si echamos la vista atrás y nos situamos hace 60 años nadie hubiese pensado que en la actualidad podríamos conocer gente e incluso jugar o hablar con ellos online sin ni si quiera conocerlos en la vida real, y estamos seguros de que la actual "era informática" en la que nos encontramos seguirá evolucionando y en unos años podremos encontrar cosas que actualmente no llegamos ni a imaginar.

¿Os imagináis un mundo sin la electrónica? Hoy en día eso no es posible, ya que nos ayuda básicamente en todos los factores de nuestra vida, y es utilizada por todo el mundo en su día a día, sin ella no tendríamos electricidad, por lo que no podríamos hacer algo tan simple como ver la tv, encender nuestro ordenador para hablar con esos familiares que están a kilómetros de nosotros, e incluso algo tan simple como alisarnos el pelo, es por eso que cada vez más gente es la que se sube al carro y opta por comprar regalos electrónicos como regalo para sus seres más queridos ya que está de moda y lo difícil con este tipo de regalos es no acertar, ya que puedes encontrar prácticamente cualquier cosa, tanto los más pequeños como para los más grandes te agradecerán tu detalle.

Si optas por algo más especial podemos daros algunos ejemplos, si eres un gamer de corazón seguramente te interese comprar un ordenador en el que funcionen todos los juegos de la actualidad, así que, ¿por qué no darte un capricho? También configurar el tuyo propio añadiendo las piezas que desees, esta es la opción más solicitada. Pero si ya tienes un buen ordenador puedes comprarte ese juego que llevas todo el año queriendo jugar en tu plataforma preferida.

Para los más peques de la casa podemos comprar un patín eléctrico o algo de robótica educativa, así no sólo aprenderán a la vez que se divierten, sino que también se irán introduciendo poco a poco en la electrónica.

También encontramos regalos para ellas, ya sea una buena amiga, nuestra madre e incluso tu novia. Podemos regalarles una cámara de fotos para inmortalizar esos momentos juntos, una mochila, un teléfono móvil e incluso un rizador de pelo automático, las ideas son infinitas.

Otro tipo de regalos que podemos encontrar y que son de agrado de todos son, por ejemplo, un proyector, con el que seremos la envidia de todos disfrutando de nuestras series favoritas en casa o una máquina de afeitar eléctrica con la que lograr la mejor sensación en nuestra piel.

Como puedes ver, podemos encontrar cualquier cosa, el precio no importa ya que las hay para todos los bolsillos.

Y tú, ¿Qué vas a regalar estas navidades?