El jamón de castaña de Coren enamora a Santiago Cañizares

¿Qué mejor que regalar un jamón por Navidad? Eso fue lo que pensó un ourensano cuando le entregó un jamón de castaña de Coren a Santiago Cañizares después de hacerse una fotografía con él.

"Estuve comiendo en Ourense con unos buenos amigos y vino un vecino de Ourense ha pedirme una fotografía. '¿Tú conoces el jamón de castaña?' Me dijo. 'Si tienes cinco minutos voy a mi casa y te regalo un jamón de castaña'. Le dije que me sabía mal y me respondió que 'mal no me iba a saber'. Y la verdad que no sabe mal no.", explica Cañizares en su cuenta de Facebook.