La ilusión óptica que simula "La noche estrellada" de Van Gogh

"La noche estrellada" de Van Gogh es, sin duda, uno de sus cuadros más famosos y reconocidos internacionalmente. Y también es el ejemplo perfecto para explicar la ilusión óptica del "efecto posterior al movimiento", un efecto visual por el cual somos capaces de ver movimiento donde realmente o lo hay.

En el siguiente tuit, que se ha hecho muy popular en estos días, "La noche estrellada" aparece simultáneamente con una hipnótica imagen compuesta por una serie de espirales en movimiento circular continuo con un propósito claro: "Mira fijamente el punto blanco durante 10 segundos, luego mira el cuadro de Van Gogh que está debajo". Lo que sucede no es magia, es nuevamente nuestro cerebro tratando de asimilar lo que acaba de suceder.

Stare at the white dot for 10 seconds, then look at Van Gogh's Starry Night below. pic.twitter.com/esO4Ky5wDV