La "influencer" que anima a vigilar a los más pequeños en Internet

Internet se ha convertido en un arma peligrosa en manos de los más jóvenes. Los casos de acoso por las redes sociales a menores son cada vez más frecuentes y en algunos casos acaban de forma trágica.

Isart es una fotógrafa con más de 25.000 suscriptores en Youtube, y activa en diversas redes sociales como Instagram o Facebook.

Hace unos días compartió en su cuenta de Twitter una reflexión un tanto preocupante: el uso que hacen los más pequeños de Internet.

Un niño acaba de dejarme un “Eres tonta” en mi canal, hasta ahí todo correcto, últimamente no paran de hacerlo y sus insultos infantiles me dan mucha penita (de hecho podría hacer un vídeo de comentarios “haters”). Pero me ha llamado la atención este niño en concreto, sigo