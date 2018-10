Lío en OT: Ana Torroja enfadada con una concursante por modificar una canción de Mecano

Ana Torroja se ha enfadado con María, concursante de Operación Triunfo. Hasta ahí, ningún problema. Pero si la cantante es exvocalista de Mecano y jurado del programa televisivo y la concursante quiere cambiar una letra de su canción, ¿entonces qué?

Pues entonces hay un problema. "En la canción dice 'me han parecido una mariconez'. Y yo he dicho que yo no voy a decir 'mariconez' porque es un insulto muy homófobo. Entonces han dicho que nos dejan que lo cambiemos y que pongamos 'gilipollez' en su lugar, que no ofende a nadie salvo a los que sean gilipollas", explicaba María.

Algo que no ha gustado nada a Torroja, quien ha escrito un hilo en su cuenta de Twitter asegurando que ella no ha "autorizado" tal cambio:

Hola a todos,

Quiero aclarar lo que estoy viendo y escuchando acerca de cambiar “una palabra” de la canción Quédate en Madrid. pic.twitter.com/sO7baddzAG — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

2. Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

3. NO CONFUNDAMOS insulto homófobo, con expresión coloquial. Cuando la canción dice: “siempre los cariñitos me han parecido una mariconez”, quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería, y en la frase siguiente dice: — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

“y ahora hablo contigo en diminutivo, con nombres de pastel”, es decir, que ahora esa persona se da cuenta de que está enamorada hasta las trancas y que utiliza esas expresiones que antes le parecían una bobada. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

4. Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería de cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018