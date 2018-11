Las diferentes clases de apuestas deportivas

La intención de las apuestas deportivas es solo obtener algún beneficio de lo que se usa para jugar. Hay muchos tipos diferentes de apuestas y se les asignan diferentes probabilidades. Aquí hay algunos tipos de apuestas deportivas.

Tres apuestas

Estos solo tienen tres posibilidades, la llamada apuesta a tres vías. La primera es que el equipo local debe ganar, el equipo visitante que gana o ambos equipos deben tener la misma cantidad de goles o no anotar, eso es empate. Usted coloca la apuesta en el lado que más le convenga. Además, WXD, 1X2 o partido puramente y simplemente.

Discapacidad asiática

Este es otro tipo de apuesta donde cada equipo es discapacitado dependiendo de su fuerza. El equipo que se considera más fuerte debe ganar por más goles para que ganen los apostantes. La discapacidad asiática va de quinto a varios goles. Su principal ventaja es que se elimina el sorteo, lo que reduce los posibles resultados de tres a dos posibilidades.

Discapacidad europea

Discapacidad europea A diferencia de la discapacidad asiática, esto no disminuye el número de opciones, son solo tres. No se cancela ninguna apuesta aquí, y la apuesta no se hace. Después del partido, se realizan cálculos simples para contar el handicap otorgado antes del inicio del juego. Todos los objetivos o puntos se agregan al equipo del competidor y se restan del equipo favorito.

Propósito correcto

Es un mercado moderno donde hay muchas posibilidades. Uno de los tipos de apuestas más difíciles porque es casi difícil obtener la buena puntuación porque los resultados deportivos son impredecibles. Si quieres usar este tipo, comienza por decidir si el juego puede ser muy poderoso o no. Entonces deberías considerar cómo se escribieron las calificaciones.

Medio tiempo o tiempo completo

En la última vez o el tiempo completo, hay diferentes combinaciones, qué equipo ganará la primera mitad del partido, ¿es el equipo contrario, el sorteo o el equipo visitante y los resultados generales, es eso? ¿El equipo que ganó el sorteo? o el equipo viajero ganó. Estos son de alguna manera riesgosos porque puede terminar con la opción correcta y no obtener la otra.

Doble oportunidad

También representado como; 1X, 12, X2.Es una buena opción para salvar al equipo en caso de resultados impredecibles. Ofrece dos posibilidades al mismo tiempo, aunque sus posibilidades son bajas, a diferencia de la mayoría de los tipos de apuestas. Si existe la posibilidad de que gane el equipo que cree que está ganando, esta opción es un poco útil porque proporciona un seguro adicional.

No apuesta

Draw No Bet es un mercado de apuestas que elimina el sorteo de opciones disponibles. Si el juego seleccionado finaliza sin que ningún equipo gane, se devolverá su apuesta.

Puntuación de ambos equipos

Los dos equipos a marcar son otra apuesta de fútbol, que también sirve como base para varias promociones.

Hay dos opciones donde puedes elegir entre "sí" o "no". La apuesta se liquidará, dependiendo de si los dos equipos logran anotar o no.

Siguiente apuesta

De nuevo, puedes apostar en vivo cuando el juego ya haya comenzado. Aquí, haces apuestas que solo están vinculadas al siguiente objetivo para marcar. Solo seleccionas jugadores que están en el campo en este momento, y las posibilidades se deben a la influencia del alquiler del juego.

Scorecast

La apuesta de Scorecast consiste en dos apuestas, debe predecir correctamente el jugador que marca el primer gol de un partido. Si el jugador seleccionado no comienza el juego o no regresa después del primer gol, su apuesta se determina según el puntaje exacto del partido. La apuesta de Scorecast atrae a la mayoría de los apostadores aficionados debido a sus prometedores rendimientos en cada apuesta ganadora. Los corredores de apuestas ofrecen grandes probabilidades en esta opción, lo que explica en gran medida por qué los apostadores hacen apuestas en ellos.

Más o menos goles

Los objetivos, por supuesto, atraen la mayor atención de los apostadores. Más o menos paris. Por lo general, la versión 2.5 se usa principalmente para definir un juego de fútbol de puntaje y generar mucho más que 5.5. Las casas de apuestas no limitan las opciones; En línea, hay apuestas alternativas a partir de 0.5. Por encima o por debajo de la meta, hay una mejor opción de apuesta, ya que no importa qué equipo haya marcado la primera o la última meta, siempre está buscando una meta.

Debajo o en tarjetas

Hemos asistido al menos a uno de estos juegos cuando existe la sensación de que nada está sucediendo en el suelo. Un empate empate y ningún gol, no hay ganas de luchar por ambos lados. Sin embargo, estos juegos son una excelente oportunidad para jugar "Debajo" en las tarjetas presentadas. Cada casa de apuestas nombra tarjetas rojas y amarillas con diferentes puntos. Por lo tanto, es importante revisarlos primero.

Número impar o par de goles

Las apuestas pares e impares son una opción cuando el número de goles en un partido es un número par o impar; Esto se hace simplemente sumando todos los objetivos marcados juntos. Las metas impares o incluso se están volviendo cada vez más populares entre los apostadores porque ofrecen buenas probabilidades.

Sin embargo, puede ser difícil de predecir porque un solo objetivo mueve el cupón de un ganador a un perdedor y viceversa, por lo que la mayoría de estos apostadores verdaderos se alejan de estas opciones.

Las probabilidades generalmente serán de alrededor de 1.90 para ambas opciones, lo que le dará una pequeña ventaja al corredor de apuestas frente a los apostadores interesados en apostar, pero es posible vencer al corredor si investiga antes de hacer su apuesta objetivo de rendimiento del equipo sabio.

Como hay muchos tipos de apuestas deportivas y opciones y cada una conlleva un riesgo, es bueno seleccionar aquellas con un riesgo mínimo, especialmente aquellas con solo dos resultados posibles.