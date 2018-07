Mata una jirafa africana y presume de ello en redes sociales

Las redes sociales se han indignado con la circulación de unas imágenes en las que una cazadora americana presume de su logro: un ejemplar adulto de jirafa negra. El animal, de 18 años, pertenecía a una subespecie propia de ciertos países como Sudáfrica, Namibia o Zimbabue.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz