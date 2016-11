Mercedes Milà: ¿Cómo puede haber gente que no entienda el placer de leer?

Después de 16 años como conductora de "Gran Hermano" -"no sé si el público de esta 17 edición me está echando de menos, pero yo miro adelante", dice Mercedes Milá en una entrevista - Mediaset le ha permitido cumplir el sueño tantos años perseguido de ponerse al frente de un espacio sobre literatura.



"Llevo años intentándolo, en ésta y en otras cadenas, pero siempre me decían que la cultura es aburrimiento y no vende. Pero yo pienso que el formato de `Convénzeme`, que consiste en trasladar la pasión de los lectores a los espectadores, tiene que atraer al público y el es momento de demostrarlo", apunta.



Y es que Milá pondrá el micrófono ante lectores anónimos, "sin los que no existirían los autores". Son ellos los que en cada entrega se sentarán ante la periodista para recomendar un libro al que dan una `z` verde y desaconsejar otro, etiquetado con una `z` roja.



Estas `z` y la del nombre del programa es un homenaje a Stefan Zweig, uno de sus autores de referencia con obras como "Novela de ajedrez" y "Carta de una desconocida".



Se trata del primer formato literario de entretenimiento de Mediaset España, producido en colaboración con La Fábrica de la Tele, con otra novedad añadida: está grabado exclusivamente con móviles 4G.



"Para mí es una novedad absoluta, nunca había hecho nada con móviles. Es genial porque entrar con las cámaras en una librería como +Bernart (Barcelona) sería un lío. Pero la grandísima novedad es que emitiremos en directo el estreno también con móviles, lo que es más arriesgado todavía", admite la presentadora.



Por el momento se han grabado 72 entrevistas con lectores que conformarán una primera entrega de "Convénzeme" de "12+1" episodios. Supersticiosa confesa, tampoco le hace mucha gracia que el programa se estrene el 13 de noviembre: "Ya hija, ya", resopla al otro lado del teléfono.



Devoradora de libros, la presentadora catalana ha impulsado una campaña contra la desaparición de las librerías de barrio (www.salvemoslaslibrerias.com) y es una de los 55 socios que se unieron para evitar el cierre de la pequeña Bernart y transformarla en +Bernart, donde desarrollan actividades como Universidad Clandestina, en la que profesores ofrecen clases magistrales sobre las mejores plumas del mundo.



+Bernart es uno de los escenarios de "Convénzeme", pero su responsable quiere "recorrer España buscando las librerías que la gente más valora", otro de sus granos de arena para evitar algo tan "sangrante" como el cierre de estos establecimientos.



"Cuando la televisión se acerca a cualquier fenómeno ayuda mucho, eso lo sé bien. A lo mejor no conseguimos nada, pero sí haremos ruido. Éste es un proyecto a largo plazo y por eso es importante que el canal para exhibirlo fuese pequeño, que el riesgo fuese pequeño", reconoce.



Tanto le entusiasma compartir su pasión y la de lectores anónimos -"desde un niño de 11 años a una señora de 80 han participado"- por los libros, que se confiesa "feliz, eufórica".



Hasta el punto de que lucirá las uñas de una mano de color verde y las de la otra en rojo, o llevará un pendiente de cada uno de estos colores, en alusión a las `z` que aconsejarán o desaconsejarán una obra.



"¿Cómo puede haber gente que no entienda el placer de leer?", se pregunta quien aprovecha la entrevista para recomendar encarecidamente "Patria", de Fernando Aramburu, en el que está sumergida ahora. "Contagiar a la gente esta pasión por la lectura es mi intención, pero que sean los lectores quienes lo hagan", resume sobre un programa que por el momento le ha aportado "una estantería en casa llena de descubrimientos de los lectores".



"La lectura te hace feliz", afirma rotunda. Su objetivo es que cada vez sean más quienes se "convenzan" de ello. E