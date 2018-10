Desde Ourense, sobre el "caso mariconez": "Mecano fue pionero en eliminar los estigmas de la homosexualidad"

"Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez, y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel" escribía en 1988 José María Cano, integrante junto a su hermano Nacho y con Ana Torroja, de la legendaria banda Mecano, que terminó su andadura por el panorama musical en 1992.

Treinta años después, Operación Triunfo ha vuelto a poner el tema "Quédate en Madrid" de actualidad, eso sí, generando una polémica que, probablemente y por aquel entonces, ninguno de los integrantes del grupo madrileño hubiese imaginado.

Dos concursantes de la décima edición del popular formato de Gestmusic: Miki y María -esta última, hija de uno de los compositores de la canción "La puerta de Alcalá"-, fueron los encargados de interpretar el tema de Mecano, no sin antes solicitar a la dirección del programa poder sustituir la palabra "mariconez" por otra que hiriese menos sensibilidades. "Me encantaría no tener que decirla. Entiendo que eran otros años", apuntaba la concursante madrileña.

Aunque en un primer momento la directora de la academia, Noemí Galera, comunicó a los participantes de OT que era posible cambiar el polémico término por el de "estupidez", finalmente el compositor de la canción, José María Cano, prohibió hacer tal modificación. La propia Torroja, integrante del jurado en el "talent show", afirmó en sus redes sociales que ella no había autorizado en ningún momento el cambio, con el que no estaba en absoluto de acuerdo.

La artista aseguró además que Mecano "siempre había defendido la diversidad, el amor libre y la libertad de expresión" llegando a escribir un himno en favor del amor homosexual: "Mujer contra mujer". Terminó aseverando que "mariconez" se había empleado en aquel tema como una expresión coloquial para referirse a una "bobada" o "estupidez". Pero el debate ya estaba desatado en redes sociales y medios de comunicación, con defensores y detractores de ambos "bandos".

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Un sector de la audiencia comenzó a tachar a Torroja y a su ex grupo de homófobos, e incluso uno de sus compañeros del jurado, Joe Pérez Orive, salió en su defensa a través de su perfil de Instagram: "No me gusta la censura. Ni la de Mecano, ni la de Becky G, ni la de nadie", escribió.

Sin embargo, no hizo lo mismo durante la gala de este lunes, que comenzó con fuertes abucheos a la ex cantante de Mecano por parte del público que acudió a la gala 4 del concurso -se trata de unas imágenes que circulan por internet y que fueron grabadas con un móvil-. A diferencia de lo que sí ocurrió en algunos programas de la pasada edición, no se pidió respeto para los integrantes del jurado de un programa que se ha erigido como defensor de la libertad, el respeto y la visibilidad.

Pudo ser por este acontecimiento previo por el que Ana Torroja se mostró tensa e incómoda durante toda la noche. Roberto Leal, el presentador, fue el encargado de poner la cuestión sobre la mesa antes de que Miki y María saliesen a cantar "Quédate en Madrid".

"Que quede claro que aquí se respetan los derechos de autor, al fin y al cabo ellos son los dueños y señores de esas letras y los que tienen la última palabra", manifestaba el conductor del programa. "Pero, por otro lado, bienvenidos sean los debates desde la tolerancia y el respeto entre generaciones", añadió.

Pero a penas hubo debate y mucho menos tolerancia, sobretodo, en redes sociales, pues éstas se llenaron de memes bastante desafortunados contra Ana Torroja. En plató se produjo un leve intercambio de opiniones que se decantó del lado de los triunfitos, aparentemente, por la fuerte ovación del público cada vez que se manifestaban.

"No vamos a juzgar a un grupo por una palabra. Eso sí, una palabra que nos molesta muchísimo, porque no podemos concebir que no signifique un insulto o un menosprecio", apuntó Miki. "Lo que sea abrir un debate sobre la importancia del lenguaje me parece súper positivo", añadió su compañera María.

"El debate es sano siempre, y la libertad de expresión es un derecho de todos. Siempre que se haga desde la tolerancia. Mecano ha hecho canciones siempre desde el respeto y yo estoy orgullosa de cantarlas tal y como fueron escritas. Para mí es una maravillosa, sencilla y tierna canción de amor", sentenció Ana Torroja.

Los intérpretes se ciñeron a la letra escrita en 1988 durante su actuación, pero, a su término, el público emitió su veredicto: "¡Estupidez, estupidez!", entonaron al unísono. La propia María fue elegida como favorita de la audiencia librándose así de la nominación, ¿quizá un hecho circunstancial en un programa en el que ha quedado demostrado que pesan muchas cosas más a parte de la música?

El debate continúa en Twitter.

"Mecano fue pionero en eliminar los estigmas de la homosexualidad"

Miquel Vázquez, presidente de la Asociación por la Libertad Afectivo Sexual de Ourense, defiende, a título personal, la letra de Mecano. "En los años 80 decir maricón, era como enunciar otras palabras que generaban revuelo. Ni José María Cano ni Ana Torroja lo dijeron con intención de hacer daño a la sociedad, sino para decir libremente que había "maricones" y lesbianas. Yo no puedo justificar que se diga mariquita o maricón pero en aquel momento no se hizo para ofender", apuntó Vázquez.

"Mecano siempre ha sido referente del colectivo LGTBIQ+ y ¿porque cambiar una letra que en los 80 nos defendía a capa y espada? Fueron pioneros, junto con Alaska, en quitar los estigmas de la homosexualidad", añadió.

Por su parte, el compositor ourensano Emilio Rúa defiende, a su vez, el sentido del título de propiedad intelectual. "Hay que preservar siempre el derecho del autor. Si el no da permiso, por mucho que nos fastidie, es así, hay que respetarlo. Que el programa hubiera elegido otra", matizó. "Yo creo que la palabra mariconez el autor no la sentía como algo despectivo".