El Museo de Auschwitz pide "respeto" por las personas asesinadas allí

Los responsables del Auschwitz Museum han publicado un mensaje en las redes sociales para concienciar a los visitantes que allí debe prevalecer el respeto y que no se difundan imágenes en las redes sociales que queden bonito o no respeten la memoria de lo que allí sucedió.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl