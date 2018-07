Polémica en el FIB: Pedro Sánchez, de "visita oficial" a The Killers

El Festival Internacional de Benicàssim vivió el viernes la que a bien seguro será la jornada más intensa de su vigésima cuarta edición ya que al cabeza de cartel en el que estaban depositadas muchas expectativas The Killers se sumó la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para precisamente ver a la banda de Las Vegas (EEUU). Sánchez y The Killers se aliaron para concentrar toda la atención en esa zona del recinto y pocos acudieron a ver otro de los grupos más apetecibles de la noche, The Charlatans. Los asistentes de las primeras filas -que venían guardando su sitio desde la sofocante primera hora de la tarde- corearon "Pedro, Pedro" hasta que el presidente les saludó desde el lateral del escenario.

Pero de esta excursión tendrá que dar cuenta. El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, solicitaba ayer explicaciones. "Pedro Sánchez tendrá que explicar en el Congreso su 'visita oficial' a Castellón con el avión presidencial para ver a The Killers. Desde los tiempos de Alfonso Guerra y el Mister no se veía tal derroche en las arcas públicas", comentó en Twitter.