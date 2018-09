"Sin Pijama" de Becky G, la canción más escuchada del verano en Spotify España

Spotify ha desvelado las canciones más escuchadas del verano en su plataforma, con Becky G y Natti Natasha al frente con su éxito "Sin pijama", que acumula 215 millones de reproducciones en todo el mundo.



Después de "Sin pijama" se posicionan "Te boté (remix)" de Nio García, "Usted" de Juan Magán con Mala Rodríguez, "La Cintura" de Álvaro Soler y Sofía Reyes con su "1, 2, 3" feat. Jason Derulo & De La Ghetto.



El top 20 de las canciones más escuchadas en España en la plataforma de streaming está dominado por música urbana y latina, con el mencionado Álvaro Soler, Rosalía, C. Tangana, Aitana y Ana Guerra como representantes españoles.



"El panorama musical es mucho más diverso que nunca y por ello vemos éxitos de artistas como Nio García", dice Rocío Guerrero, Head of Global Cultures en Spotify, quien añade: "Canciones como 'Te Boté' y 'Asesina' de Brytiago y Darell están conectando con los oyentes de manera global. Esta música no está siendo escuchada únicamente por el público latino - hay una audiencia global que abraza sin complejos el reggaeton y el trap latino, por lo que no es sorprendente ver 'Te Boté e'ncontrando un hueco en lo más alto de las listas de este verano".



TOP 20 SPOTIFY VERANO ESPAÑA



Sin Pijama - Becky G, Natti Natasha Te Boté - Remix - Nio García Usted - Juan Magán, Mala Rodríguez La Cintura - Alvaro Soler 1, 2, 3 (feat. Jason Derulo & De La Ghetto) - Sofia Reyes Me Niego - Reik Vaina Loca - Ozuna Duro y Suave - Leslie Grace Dura - Remix - Daddy Yankee I Like It - Cardi B MALAMENTE - Cap.1: Augurio - ROSALÍA Madura (feat. Bad Bunny) - Cosculluela Lo Malo - Aitana, Ana Guerra Calypso - Luis Fonsi La Player (Bandolera) - Zion & Lennox Mi Cama - Karol G Bien Duro - C. Tangana Ni La Hora - Ana Guerra X - Nicky Jam Clandestino - Shakira



TOP 20 GLOBAL



In My Feelings - Drake Girls Like You - Maroon 5 (feat. Cardi B) I Like It - Cardi B (feat. Bad Bunny, J Balvin) Lucid Dreams - Juice WRLD SAD! - XXXTENTACION Better Now - Post Malone One Kiss - Calvin Harris (with Dua Lipa) Solo - Clean Bandit (feat. Demi Lovato) Taste - Tyga (feat. Offset) Youngblood - 5 Seconds of Summer God`s Plan - Drake Nice For What - Drake Te Boté - Remix - Nio Garcia (feat. Casper Magico, Darrell, Ozuna, Bad Bunny and Nicky Jam) Jackie Chan - Tiësto, Dzeko (feat. Post Malone, Preme) Back To You - Selena Gomez no tears left to cry - Ariana Grande Moonlight - XXXTENTACION Don`t Matter To Me - Drake (with Michael Jackson) Rise - Jonas Blue Nonstop - Drake