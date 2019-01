Prepara tu casa para el frío por poco dinero

El frío llega implacable cada año y hace mella en aquellas casas que no están correctamente habilitadas para soportar las bajas temperaturas, aquellas que no están suficientemente aisladas ni protegidas, haciendo que sus moradores no se sientan cómodos, sino que, por el contrario, pierdan su confort en la temporada de invierno y demás días desapacibles y no consigan, por tanto, relajarse en su propio hogar.