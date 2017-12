¿Quieres hacerte un tatuaje?

En los albores de la historia, cuando el ser humano acababa de pisar la tierra, alguien descubrió la manera de hacerse marcas en la piel. En esa época, y varios siglos después, el uso de los tatuajes estaba limitado a determinadas costumbres religiosas. Tiempo después empezó a cambiar la tendencia, y quienes querían protestar contra el orden establecido empezaron a tatuarse la piel. Algunos eran piratas o miembros de bandas. Otros simplemente querían expresar su malestar de un modo que no exigiera gritar.

Hoy sigue habiendo quienes usan el tatuaje como una forma de identificarse con algún movimiento. Aunque también hay personas, un número creciente en realidad, que lo usan como un complemento de moda. Según algunos informes, la cuarta parte de la población tiene algún tatuaje en el cuerpo. A menudo oculto de la vista general.

Zonas en las que no se recomienda tatuarse

Aunque la piel cubre todo el cuerpo y es lógico pensar que es como un gran lienzo, los expertos recomiendan elegir muy bien qué parte del cuerpo se va a decorar. Zonas como el cuello, el pecho o las axilas son especialmente sensibles y no es buena idea dejar que una aguja inyecte tinta en ella. Evidentemente es una decisión personal, pero si no te has hecho nunca un tatuaje, mejor prueba en otro sitio.

¿Qué tatuajes son los más habituales?

El tipo de tatuaje que se elige depende en buena medida de varios factores. Aunque en esto hay tendencias, como ocurre con la ropa o los complementos de moda. Los caracteres chinos son bastante solicitados, al igual que animales mitológicos, frases motivadoras o fechas importantes.

Algunos tatuajes parecen algo extraños o incompletos. Y en realidad lo son, porque se trata de tatuajes que se hacen en pareja. Una persona tiene la mitad del dibujo, y la otra lo complementa. Puedes ver algunos ejemplos de estos y otros modelos en estos tattoos pequeños con significado.

Algunas recomendaciones si te haces un tatuaje

Aunque los tatuajes en la actualidad se hacen en un entorno aséptico y no suele haber problemas, hay algunos consejos a tener en cuenta. Por ejemplo, antes se prohibía por completo que se aplicara anestesia epidural si tenías un tatuaje en la zona lumbar. Hoy se pone en duda esta medida, aunque es mejor consultar y buscar una alternativa que no implique atravesar la zona pigmentada con una aguja.

Debes tener en cuenta también que pruebas como la resonancia magnética pueden causar cierto malestar, al menos cuando el tatuaje es reciente. Por ello, siempre que vayas al médico deberás advertir que de te has tatuado, para que sea consciente y actúe en consecuencia.

Aunque las enfermedades transmitidas a través de la sangre ya no suponen un riesgo cuando se hace un tatuaje, ya que los centros homologados siguen escrupulosamente unas normas, se establece un período de carencia si eres donante de sangre. Este tiempo es de al menos 4 meses, el mismo que si te has realizado una operación.

Finalmente, para proteger tu piel, tanto si está tatuada como si no, lo mejor es utilizar productos ecológicos. Puedes mirar en esta tienda online de cosmética natural todo lo que necesitas para que tu piel esté sana. Si lo haces así, seguro que tu tatuaje luce mucho mejor, sea que lo tengas en una parte muy visible del cuerpo o te decidas por ponerlo en alguna zona de acceso restringido a personas muy concretas.

¿Has pensado en hacerte un tatuaje? ¿Te lo has hecho ya?