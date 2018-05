Cómo recorrer la Lisboa más literaria en solo un día

Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares, Alberto Caerio… Nombres conocidos y reconocidos, celebrados y, no obstante, nombres de autores que no existen, nombres que son heterónimos, que se reúnen en la figura única del escritor y poeta Fernando Pessoa. El creador lisboeta los empleó para tratar temas y posturas distintas y, sobre todo, para innovar en su lengua natal. Al igual que sucede con Pessoa, Lisboa, la ciudad que lo vio crecer, es una sola urbe y, al mismo tiempo, muchas: desde la que descubren los turistas hasta la que viven los estudiantes internacionales y, cómo no, la más cotidiana, la de sus propios habitantes. Asimismo, la capital portuguesa también es otra: una localidad de pluma, tintero y pasta dura, una capital literaria, cuyo recorrido proponemos a continuación.

En primer lugar, visitaremos la Baixa (centro de la ciudad), que queda aproximadamente delimitado entre dos grandes plazas: la del Comercio, abierta al río tajo, y la del Rossio o Plaza de Pedro IV. Cerca de esta última se alza el famoso elevador de Santa Justa, con el que podremos alcanzar el Barrio Alto, el más bohemio de la ciudad. Ahora bien, el lector debería vivir el ascenso, más que como un mero trámite, como una experiencia casi espiritual: disfrutar de las magníficas vistas de la ciudad es el preludio ideal antes de acceder a una zona completamente distinta.

Ya que hemos mencionado a Pessoa, ¿qué mejor manera de proseguir nuestro itinerario que acudiendo a uno de sus locales favoritos, el café A Brasileira? Punto de reunión de intelectuales y artistas durante las primeras décadas del siglo pasado, se trata de un establecimiento ubicado en el barrio histórico del Chiado, concretamente en la rua Garret. Más allá de probar un sabroso café portugués, el lector tendrá ocasión de retratarse junto a la estatua de Pessoa situada en la entrada.

Una vez arrendada nuestra scooter, retomaremos con tranquilidad la visita. A pocos pasos de A Brasileira se ubica la Plaza Luis de Camoes, el poeta luso más importante del Renacimiento y autor de las imprescindibles Os Lusíadas. La efigie del artista ocupa el centro de un espacio que hace más de cuarenta años asistió al levantamiento contra la dictadura de Salazar: la llamada Revolución de los Claveles.

Conduciendo desde Camoes, tardaremos muy poco en alcanzar el Mirador de Santa Catarina, el más concurrido de Lisboa por su posición insuperable sobre el río. Así, tras una breve parada, arrancaremos la moto y nos desviaremos hacia el norte, hasta el denominado Barrio Alto. En sus bares y tabernas tendremos ocasión de asistir a conciertos de Fado, la mejor muestra de la lírica popular y melancólica portuguesa.