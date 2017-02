Cómo reformar una habitación mediana utilizando madera

Comenzar el nuevo año acondicionando un espacio en casa que pareciera estar no habituado para la vida, o bien reacondicionar uno donde sí se esté haciendo vivir, es una buena forma de iniciar con pie derecho el 2017. Aquí, consejos para hacerlo sin ayuda de nadie.

Para hacerlo uno mismo: hay que sudar y cortar

A pesar de que pueda resultar un oficio monumental e interminable, reformar un espacio por cuenta propia da un plus de satisfacción. Eso, una vez esté terminado el espacio, claro está. Hacerlo con madera, sobre todo con prefabricadas que solo deben cortarse y atornillarse, hacen más llevadera la labor. Y mucho más rápidos los trabajos.

Al trabajar con madera, hay que saber de antemano que se tiene que cortar muchísimo material. Por eso, trabajar con madera significa identificar dos pasos claros en la ejecución de este plan de reforma o remodelación: primero, la planificación; segundo, la ejecución.

Tener planos previos bien definidos del espacio y las maderas

No es que una pieza te guste, o que un mueble de madera se vea bien en la revista o en internet. Todo lo que se quiera utilizar en la habitación debe cumplir con un requisito bien claro: quedar bien.

Esto no quiere decir más que estar adecuado al espacio disponible. Porque no hay nada más incómodo que tener que saltar una repisa de madera cada vez que se quiera salir de la habitación, solamente porque el mueble acabó siendo más grande de lo que se creía.

Es así como la primera labor es planificar y distribuir. Eso permitirá dos cosas: saber cuánta madera será necesaria, y saber cuánta madera hay que cortar y atornillar.

Cortar y lijar: repetir hasta conseguir resultados

Para comenzar a cortar y arreglar la madera para construir los muebles se necesitarán herramientas como amoladoras o sierras de corte. Si no se tienen en casa, no es problema, ya que son herramientas baratas y desde la web herramientas10.net se pueden conseguir a un mejor precio.

Lo demás, tal como anuncia el título, es cortar y lijar hasta conseguir los resultados deseados, según el plan.

Mientras más muebles de madera fijos se tengan en una habitación, será más fácil ordenar, aunque posiblemente más difícil limpiar. Hay que saber usar los equilibrios.

Limpiar espacio para incorporar muebles después

Una vez se han fijado los muebles de madera en el lugar donde estarán definitivamente, hay que trapear por aquí y por allá para limpiar todo el espacio.

Aunque las labores de cortado y lijado se hayan realizado fuera de la habitación, es común que parte del polvo se haya asentado dentro, por lo que es necesario hacer una primera limpieza profunda, y luego un repaso a mano en las áreas difíciles.

Aspirar todo el polvo resultante del trabajo anterior

La primera parte de la limpieza consiste en utilizar aspiradoras. Si no se tiene una en casa, encontrar el mejor aspirador consiste en dos pasos:

Primero, buscar en una Comparativa aspiradores para ver las especificaciones de cada una de las opciones.

Segundo, escoger entre los mejores aspiradores el que más se ajuste en términos de rendimiento y precio.

También es necesario aspirar afuera, si el trabajo no se ha realizado en la habitación.

Considerar sacar brillo a todas las partes de madera

Las labores de pulido se pueden hacer a mano, si se quiere. Para ello bastará trapear con una tela que no deje residuos, y utilizar productos específicos para sacar brillo a la madera.

Si se tiene o se colocó después un piso de madera, puede hacerse un solo trapeado para todo, y los resultados serán fantásticos.

Utilizar madera en los pequeños accesorios de la habitación

La madera bien podría combinarse con otros materiales como el mármol. Sin embargo, la opción sería desestimada desde un principio por el costo del segundo con respecto a la utilización única de la madera.

Por eso, para que los resultados sean igual de fabulosos y el costo no se eleve demasiado, continuar usando la madera en los demás accesorios de la habitación permite crear contrastes y dar vida, cómo no.

En las mesas de noche es posible incorporar maderas de tonos diferentes a los que se hayan usado en muebles grandes como una cama, o un armario empotrado. En los marcos de las ventanas, al menos en la parte interna, para crear ambiente.

Finalmente, en el marco de los espejos se puede usar la madera.

Percheros + Armarios: excelente combinación

El uso de un perchero, sobre todo en habitaciones para jóvenes y adolescentes, puede funcionar como el primer contacto de estos chicos con el orden. Como para muchos resulta difícil doblar la ropa y organizarla en un ropero o armario, comprar perchero puede ser útil para que al menos vayan habituándose a colgarla.

Es importante buscar opciones en una tienda de percheros originales. Porque como los hay para todos los gustos, motivarlos a mantener todo ordenado será más sencillo si el perchero les motiva a ello.

Colocar un perchero no debe ser reemplazo para un armario. Ambos colaborarán al principal problema de una habitación: el desorden de ropas.

Lo mejor para el final: cuidar el descanso

Descubrir el confort de tus sueños, como reza en la tienda duvetopia.com.

Lo cierto es que una habitación no podría estar completa sin que se considere la inclusión de elementos de calidad para el descanso.

Esto va por elegir sabiamente entre almohadas genéricas que se pueden conseguir en la tienda de la esquina, o una almohada viscoelástica que posiblemente ofrezca más garantías.

También pasa por comprar buenos edredones nórdicos Temprakon, para que la factura de calefacción sea más baja, sin que eso suponga dormir con principios de hipotermia en las noches de invierno.

El descanso es una de las actividades más importantes para toda persona, y si se quiere reformar una habitación, se debe pensar indudablemente en cómo descansar bien.

Como consejo final: la madera combina muy bien con las plantas en el interior. Desde un pequeño cactus, hasta grandes ramas. Todo suma para el confort del buen dormir.