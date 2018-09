La respuesta ejemplar de Leticia Sabater a Noemí Galera después de llamarle "bizca"

"Oye, yo me veo bizca. ¿No lo veis? Estoy bizca, parezco Leticia Sabater", esa fue la frase que dijo la directora de Operación Triunfo en la gala inaugural de una nueva temporada del programa musical.

La oleada de comentarios no tardaron en llegar en redes sociales.

Que no te enteras sra Galera!!!! El insulto es meterse con Leticia Sabater por ser vizca!!!! #OT18Gala0 #noemigalera — Ariadna Brescó 🎗 (@AriBresco) 19 de septiembre de 2018

Los chicos no se. Pero desde luego quien no parece haber perdido ni un ápice de frescura es @NoemiGaleraN. A Leticia Sabater deben estar pitándole los oídos aún 😂😂😂 #OT18Gala0 — La Ventana Catódica (@ventanacatodica) 19 de septiembre de 2018

La presentadora, como era de esperar, se acabó enterando y tuvo que salir al paso. Y lo hizo con cordialidad y muy humorística: “Aunque ya no sea bizca, porque me operé y salió genial todo, me encanta que se acuerde de mí ya sea por una cosa o por otra y que al final esté presente en un grandísimo programa como es Operación Triunfo”.