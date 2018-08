"Rococó" y "Júpiter" dejan a un barquense sin "conocer mundo" y sin el bote de Ahora Caigo

Un vecino de O Barco de Valdeorras, Alejandro, fue uno de los participantes en el programa Ahora Caigo que se emitió este jueves en Antena 3. Una participación en la que el barquense logró restar uno de los comodines a la participante principal, Sandra, pero en la que no se pudo llevar el bote.

El joven Álex, técnico de imagen y sonido, se presentó ante Arturo Valls con ganas de llevarse el premio para poder adquirir una nueva cámara de fotos ya que la fotografía es una de sus pasiones, y poder "conocer mundo".

Su contrincante por el premio comenzó el duelo con un comodín de ventaja. El valdeorrés no falló su primera palabra. Era El Intermedio, en relación al programa presentado por Wyoming. Pero su rival no dio réplica y falló en su turno. "Eurovisión" era la palabra que sirvió al valdeorrés para sumar un comodín a su cuenta. Aunque "Rococó", el movimiento artístico impulsado por Antoine Watteau, fue la primera palabra que falló y con la que perdió el comodín. Tras adivinar la palabra "tulipa" con un poco de fortuna, el Dios romano "Júpiter" fue el culpable de que el joven se quedara sin la oportunidad de llevarse el premio. Tuvo que decir adiós al programa y caer al foso. No sin antes recordar que vive en el "barco más grande del mundo".