La ruleta en vivo se ha convertido en uno de los juegos online favoritos de los españoles

Jugar a la ruleta fue siempre algo asociado al glamour de los grandes casinos, Montecarlo o Las Vegas, a despampanantes mujeres haciendo sus apuestas embotadas en caros trajes de noche o a la voz del crupier y su “no va más” antes de que la bolita empiece a girar.

Pues bien, todo ello ha cambiado sustancialmente en estos últimos años con la irrupción primero y consolidación posterior del fenómeno social que ha supuesto en España la regulación del juego en internet. Y, en concreto, la actividad de la ruleta se ha convertido en una de las favoritas de los jugadores de casino online españoles gracias muy probablemente al hecho de que podamos recrear la experiencia de jugar en un casino real desde el confort del hogar, las 24 horas del día y cualquier día de la semana.

Cómo jugar a la ruleta online en España

Desde que en el año 2012 entrara en vigor en España la Ley de Ordenación del Juego, el regulador de esta actividad pasó a ser la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Este organismo dependiente del gobierno español es el encargado de legislar, autorizar y conceder las preceptivas licencias a los operadores de juego online que deseen ofrecer sus servicios en el mercado español. Para estar en disposición de recibir dichas licencias, las empresas detrás de las respectivas webs de juego (apuestas deportivas, casino o póquer) deben cumplir con una serie de estrictos requisitos. Hablamos de garantizar en todo momento la seguridad de las cuentas de los usuarios, ofrecer a los clientes los mecanismos necesarios que garanticen un justo resultado en cada uno de los juegos mediante – en el caso de los juegos de casino – la implementación de generadores automáticos de números, o también la puesta a disposición del público de herramientas de juego responsable que prevean la posible adicción al juego o, en caso de tener problemas al respecto, el jugador tenga acceso a la información necesaria para poner remedio a esas conductas de ludopatía.

Dicho todo esto, el juego online en España (en particular los juegos de casino y las apuestas deportivas) se ha convertido en todo un fenómeno de masas gracias a factores como la publicidad que las diferentes webs de juego en medios incluso como la televisión, pero también en buena medida gracias a la regulación de la que hablábamos. El usuario de webs de casino o de apuestas siente ahora como sus derechos de usuario están debidamente protegidos gracias a la debida regulación del sector.

Los datos de los casinos online en España

A muchos les sorprenderá saber que los españoles hemos apostado durante el tercer trimestre del año 2017 la friolera de 1.545 millones de euros en las diferentes páginas web de casino que cuentan con la correspondiente licencia de juego en España. Una cantidad que hubiera sido sencillamente impensable hace solo unos años. De esa más que respetable cantidad, la mayor parte de la tarta corresponde al segmento de la ruleta (717 millones de euros), por encima de otras modalidades de casino online como los juegos de tragaperras, el blackjack o el bacará.

Lo que incluso pueda sorprender aún más es el hecho de que dentro de la actividad de la ruleta, sea la de la ruleta en vivo la más popular de todas ellas. Pero sepamos primero en qué consiste exactamente la ruleta en vivo.

La ruleta en vivo: las sensaciones de jugar en un casino sin salir de casa

Efectivamente, la ruleta en vivo ha superado a la ruleta convencional como el juego de casino en internet de mayor popularidad entre los usuarios españoles. La ruleta en vivo consiste, básicamente, en poder disfrutar de la experiencia de un casino físico desde la comodidad del hogar, del trayecto al trabajo en transporte público o durante tus descansos durante las horas de trabajo.

Mediante la retransmisión en riguroso directo con lo último en tecnología de Live Streaming desde o bien un estudio televisivo o desde incluso un casino real, el jugador elige una variante del juego de ruleta a la que jugar, elige una mesa determinada de juego con un determinado crupier que puede ser masculino o femenino, elige incluso el ángulo de cámara desde el que acceder al juego. Podrás asistir delante de ti a cómo el crupier gira la bola hasta pararse en un número y podrás incluso chatear en directo con el crupier y también, si lo deseas, con otros jugadores en la misma mesa de juego.

Suena muy bien, ¿verdad? Estamos hablando de vivir una experiencia lo más próxima posible a la visita a un casino desde el sofá o desde el autobús. A diferencia de los casinos reales, los casinos online no cierran sus puertas, estando la gran mayoría de ellos abiertos las 24 horas del día, todos los días de la semana. Sin olvidarnos de que, antes de este boom del juego online en nuestro país, la única opción disponible para disfrutar de la experiencia de jugar en un casino era desplazarse hasta alguno de los escasos casinos presenciales del país. Sin ir más lejos, en Galicia solo existen dos casinos físicos propiamente dichos: el de La Toja (en la isla balneario del mismo nombre) y el Atlántico (en A Coruña). El casino en vivo ofrece pues a los usuarios una experiencia única, con detalles que contribuyen a recrear al máximo la atmósfera de los casinos de ladrillo y cemento.

Ventajas e inconvenientes de los casinos tradicionales y en vivo

De todas formas, y a pesar de las ventajas que glosábamos anteriormente, no faltan los jugadores de casino que consideran que la experiencia de jugar en un casino en vivo mediante el ordenador o el dispositivo móvil no tiene ni punto de comparación con la de jugar en un casino presencial. No faltan, por supuesto, los avezados jugadores tradicionales de casino que no cambiarían por nada del mundo el desplazarse al casino, tomarse una copa o comer algo en un ambiente de lujo y con toda la parafernalia que desde un punto de vista de sociabilidad todo ello implica.

No obstante, y en su continuo esfuerzo por captar nuevos clientes, la industria del juego online se lanzó hace unos años a la ampliación de horizontes intentando proporcionar a sus usuarios la posibilidad de sentir lo mismo, pero desde el propio hogar y en cualquier momento.

Uno de los principales inconvenientes de los casinos tradicionales es precisamente el de estar sujetos a horarios de apertura y cierre, a un cierto estatus social para acceder a ellos y, en muchos casos, a una determinada etiqueta al vestir. Ello, unido al hecho de que no todos nosotros tenemos un casino físico cerca de nuestro lugar de residencia, ha contribuido sobremanera a que más y más jugadores de casino hayan hecho una transición al mundo del casino online.

En un casino virtual no tendremos nunca ese tipo de problemas ya que no tienen horarios para ofrecer sus servicios, no tenemos problema para encontrar siempre una mesa de juego disponible, podemos jugar en pijama y zapatillas, y no tenemos que coger el coche para llegar al casino. Y, no menos importante, las webs de casino ofrecen a sus usuarios un buen número de bonos, promociones e incentivos por jugar online que nunca recibiríamos en un casino físico.

Jugar desde el móvil o la tableta

Otra ventaja indudable de jugar a casino online es la disponibilidad de hacerlo también desde tu dispositivo móvil. Tanto desde el smartphone como desde la tablet, y disponible para dispositivos Android o iPhone, los casinos online ponen a nuestro alcance el disfrutar del juego de ruleta sin ninguna limitación temporal o de emplazamiento.

Ello implica tener en tu bolsillo una mesa de apuestas, una gran rueda, sitio para el crupier de carne y hueso, y el espacio para los jugadores. Pues bien, la tecnología en juegos de casino lo ha conseguido y casi todos las webs de casino online en España ofrecen esta opción a sus clientes. Todo un casino móvil donde poder entretenerse y optar a ganar dinero real.

Por todos estos detalles, y otros más que podrás descubrir por ti mismo, no es por tanto nada extraño el que la ruleta en vivo se haya convertido en apenas unos años en uno de los juegos de azar favoritos para los españoles.