Ryan Reynolds protagoniza el "meme" más navideño

Si por algo destaca el actor canadiense Ryan Reynolds, además de por su faceta interpretativa, es por su sentido del humor. Sus compañeros de profesión o su esposa, Blake Livey, son algunas de las personas que con frecuencia resultan víctimas de sus bromas.

En esta ocasión, Reynolds compartió en sus redes sociales una foto en la que la broma se la hicieron a él. Lo que iba a ser una fiesta temática con amigos, se convirtió en una pequeña revancha en la que poner a prueba el sentido de humor del canadiense. Los responsables, Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, engañaron al protagonista de "Deadpool", quien acudió a la fiesta con un "outfil" muy navideño.

Una vez más, Ryan Reynolds hizo gala de su buen humor y no dudó en reírse de si mismo, compartiendo la imagen con sus miles de seguidores.

These assholes told me it was a sweater party. @RealHughJackman #JakeGyllenhaal pic.twitter.com/qGLa2a2o0Z