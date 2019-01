El sector de las herramientas supera los 1.690 millones de facturación

Una situación sorprendente ya que parecía que la sociedad y los avances tecnológicos evolucionaban hacia una vida marcada por el trabajo de robots. Ni mucho menos, el mercado de las herramientas se encuentra más vivo que nunca y su tendencia va al alza de cara a los próximos años, por lo que hay que tener en cuenta las múltiples condiciones y ventajas que tiene el uso de herramientas en el entorno familiar.

“El crecimiento del mercado de las herramientas no es casualidad, prácticamente en todos los hogares españoles puede encontrarse alguna aunque siempre hay que saber cómo utilizarla y tomar las precauciones necesarias”, comenta Alexander Eser, uno de los propietarios de la web superherramientas.es que analiza todo tipo de materiales y utensilios para el bricolaje.

Los daños más directos del uso de herramientas pueden ser pequeños golpes, aunque puede originar un deterioro mayor de otras partes del cuerpo humano. La falta de protección a la hora de usar herramientas es la razón principal por la que se producen los accidentes domésticos.

Toda esta sensación viene precedida del pensamiento de que las herramientas no pueden causar dolor ya que, si se venden en grandes establecimientos de cada ciudad y no hace falta licencia para su uso, no son realmente peligrosas.

El uso inadecuado se produce hasta el punto que ocurre una desgracia en el hogar, ese es el momento en el que realmente las personas se paran a pensar por qué lo hacen sin protección y no tomar medidas oportunas para evitar esos daños. Esto es algo habitual en los seres humanos que se puede extrapolar a otras situaciones del día a día.

Las herramientas se encuentran dentro del mismo sector económico que las máquinas, por lo que realmente van ligadas y no sustituye una a otra. El sector creció casi un 13% en 2018 según los datos publicados por el INE. Las personas que creían que las herramientas iban a desaparecer solo pueden esperar sentadas ya que no parece que esto vaya a ser así de aquí a un tiempo.

El gran éxito puede encontrarse en las grandes superficies al haberse instalado en prácticamente todas las grandes ciudades y ofrecer todo tipo de recursos para pequeñas reformas que se realizan en el lugar.

La industria de las herramientas vive uno de sus mejores momentos en España, nunca se habían llegado a cifras tan altas como las últimas incluidas en el INE. El volumen global de facturación fue de aproximadamente 1.690 millones de euros, una cifra más que considerable para una situación en la que prácticamente todos los sectores económicos se han visto obligados a ver cómo se resienten sus ventas.

Este incremento en la facturación se debe al plazo añadido de muchos proyectos, por lo que los pedidos del año anterior pasaban a las cifras del ejercicio siguiente, haciéndolas crecer hasta el punto en el que se encuentra en la actualidad.

Debido a este crecimiento, las medidas de prevención han aumentado y las más recomendadas son contar con unas herramientas de trabajo reguladas y que hayan pasado su pertinente inspección y disponer de un espacio adecuado para el uso de este tipo de herramientas y maquinaria.

También se recomienda acudir a algún curso de enseñanza o, si no se dispone del tiempo suficiente para ello, ver algún tutorial online para tener un mínimo conocimiento sobre cómo usar las herramientas y cómo evitar accidentes.

Las herramientas más comunes no sirven para todo, aunque pensemos que sí, cada una tiene su propio cometido ya que si no solo existirían dos o tres herramientas en todo el mercado. Es imprescindible conocer el uso de cada herramienta y saber si realmente se está haciendo un buen uso de ello para prevenir accidentes y ser cauto.

Tened en cuenta estos consejos ya que la seguridad es muy importante y los daños sufridos pueden ser irreversibles una vez producidos.