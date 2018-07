Siguen los casos de acosos a reporteras en el Mundial: el último, a María Gómez

La reportera de Mediaset María Gómez, que forma parte del equipo de enviados especiales a Rusia para cubrir el Mundial de fútbol, denunció un nuevo caso de acoso a las periodistas. En un breve corte de vídeo publicado por ella en su cuenta de Twitter se puede ver como un aficionado se acerca a donde ella se encuentra y le da un beso. Al momento, consciente de lo que acaba de hacer, el aficionado huye a la carrera ante la mirada atónita de la reportera.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG