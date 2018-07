¡Los sillones mas originales son los retro!

Hoy día ya ni siquiera te tienes que ir de tienda en tienda a buscar este tipo de productos, sino que a través de Internet y por un módico precio, ya hay establecimientos que han convertido su espacio físico en online, de manera que puedes tener tu butaca vintage o tu ropa retro en casa tan solo haciendo click.

La moda del sillón vintage ha vuelto para quedarse. Y además si te animas a comprar uno es muy probable que no sea el único, ya que son comodísimos.

Este tipo de decoración la podemos encontrar hoy día en muchísimos sitios: en una casa, en los restaurantes, en bares, en tiendas de ropa… El sillón retro da mucho juego a la hora de rellenar numerosos espacios y le otorga a los lugares de un ambiente con mayor personalidad.

Los hay de muchísimos colores y formas, de hecho, seguro que el diseño de la butaca retro te sorprenderá y quedan bien y encajan con el resto de la decoración pongas donde los pongas. Estos sillones hacen de los sitios un lugar más especial, es normal verlos y que te traigan recuerdos del pasado, ya que todos, en algún momento, los hemos tenido en nuestras casas o en la casa de algún familiar, por eso además de ser moda es un elemento que se puede integrar fácilmente en distintos espacios, ya que siempre son vistos también con cariño y con cierta melancolía.

Son tantas las tendencias que aparecen y desparecen hoy día que uno ya no sabe a que atenerse, pero es cierto que el paso de los años ha enseñado a todo el mundo que hay que intentar no tirar a la basura determinadas cosas. Seguro que en algún momento dado te has visto a ti mismo arrepintiéndote de haberte deshecho de algo y te da rabia, porque lo has visto en algún lugar o a alguna persona y te ha encantado y, de hecho, te han dado ganas de arrebatárselo como si de alguna manera te perteneciese. Y es que a veces nos cansamos de vernos siempre con la misma ropa o de tener en casa la misma decoración y, como no se puede acumular todo, finalmente se opta por tirarlo, pero pasan los años y, como decíamos antes, todo vuelve. Solo hay que pasarse por las tiendas de segunda mano, que hay unas cuantas, para ver que siempre tienen su público y que prácticamente todo lo que venden lo has tenido tú en algún momento.

Así que ya sabes, está claro que es imposible guardarlo absolutamente todo, pero, al menos, hay que intentar pensar antes de deshacerte de algo y preguntarse ¿En unos años se volverá a llevar? Porque, incluso, aunque hoy te parezca inservible puede que en un tiempo lo puedas vender, ya que hay muchísima gente que aprecia este tipo de productos.