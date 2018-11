Stephen King, el último fan de "La Casa de Papel"

El escritor Stephen King ha sido el último en caer rendido a los pies de la serie española más internacional, "La Casa de Papel". Lo ha hecho a través de un tuit, en el que elogia a la ficción de Álex Pina como "un bombazo".

MONEY HEIST, on Netflix: If you like heist capers, you're going to love this. It's a firecracker. In Spanish, with English subtitles, or dubbed.