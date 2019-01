Tatuajes gratis para supervivientes de enfermedades

En Hecker, Illinois, Estados Unidos, se encuentra el estudio Eternal Ink y allí es donde Eric Catalano, artista del tatuaje, ofrece un servicio gratuito para víctimas y supervivientes del cáncer o de alguna amputación, recreando pezones e incluso uñas con tinta.

Eric comenzó sus tatuajes hiperrealistas en el año 2010 como una forma de crear conciencia en el mes del cáncer de mama. En cinco años se hicieron más de 1.500 tatuajes de forma gratuita.

Su reputación fue acrecentándose y al estudio comenzaron a llegar personas con diferentes afecciones que solicitaban sus servicios. Entre ellos, un hombre cuyos dedos habían sido amputados parcialmente y quería que le tatuara un par de uñas en sus dos protuberancias.Actualmente, recibe miles de solicitudes de tatuajes hiperrealistas y, para poder seguir proporcionando su servicio, Eric ha creado una página de recaudación de fondos en GoFUndMe.

"Me siento mal cobrando a personas que han sufrido dolores o que luchan contra la vida y la muerte. Ya han pasado por mucho y simplemente me niego a hacerles pagar para recibir mis servicios", explica Catalano

No obstante, hay ocasiones en las que se ve obligado a rechazar pedidos de este tipo por trabajo y porque tiene que mantener a su familia. "Tres o cuatro tatuajes gratis al mes no me supone ningún problema, pero la realidad es que me llegan entre 30 y 60 encargos de este tipo".

Es por ello, y porque no quiere abandonar su labor, por lo que se ha visto en la necesidad de iniciar una campaña de recaudación de fondos que le permita poder seguir ayudando a mas personas.

La campaña actualmente lleva recaudados más de 2.000 dólares y se encuentra en fase inicial. Catalano espera recaudar un total de 50.000 dólares que le ayudarán a cumplir su objetivo.