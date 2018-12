Tenemos que vernos más...o al menos, hacer algo de provecho

Desde luego sería más beneficioso invertir este tiempo en ver más a nuestros seres queridos. También podríamos hacer algo más interesante con ese tiempo, como ampliar nuestra formación con cursos. Algo especialmente fácil ahora que existen los cursos online. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Veámoslo.

Adelantar tareas pendientes

Prácticamente todo el mundo acumula tareas que no son de su agrado pero que sabe que debe hacer alguna vez. Pero aprovechar el tiempo que se invierte por ejemplo en ver la televisión en hacer este tipo de cosas es bastante más provechoso. Limpiar la cocina, poner la lavadora o lavar el coche no parecen actividades muy entretenidas, pero una vez que lo hacemos y vemos que no tenemos nada pendiente nos sentimos bastante bien.

Practicar deporte

A menudo asociamos el deporte con ir al gimnasio o salir a correr, pero nada de esto es necesario para ejercitarse un poco. Los días malos que hay que pasar en casa son un momento ideal para hacer abdominales o algo de pesas. Pero esto no debe ser algo puntual, sino que es necesario seguir una rutina regular, por ligera que sea.

Dedicarte un rato para ti mismo

Hoy en día estamos sometidos a una rutina realmente vertiginosa. Comemos con el tiempo contado, vivimos con un fuerte nivel de estrés y apenas tenemos tiempo que dedicarnos. Así que si de pronto nos vemos con un rato en el que no tenemos nada que hacer, pocas cosas pueden ser tan gratificantes como dedicárselo a uno mismo. Darse un baño de espuma, ponerse unas mascarillas o echarse una buena siesta son tan solo algunas de las cosas que se pueden hacer.

¿Se acercan fechas especiales? Aprovecha para prepararlo todo

Habitualmente nos quejamos de que están llegando las vacaciones de verano o las Navidades y apenas hemos tenido tiempo para preparar nada. Pues bien, en vez de ponernos a navegar durante horas por Internet para buscar cosas que realmente no nos interesan tanto, podemos utilizar ese valioso tiempo para planificarlo todo.

Si teníamos pensado salir de viaje en vacaciones antes deberemos planificar la ruta, escoger alojamiento, alistar todas las cosas que hay que ver en nuestro destino elegido y pensar en todo lo que nos tenemos que llevar. Y en Navidad tendremos que planear el menú navideño, comprarlo todo y también los regalos que vamos a hacer a nuestros seres queridos.

Atrévete al fin con ese hobby que siempre te ha llamado la atención

¿Has tenido siempre la tentación de apuntarte a natación? ¿Quizás a un taller de corte y confección? ¿Se te dan bien las manualidades y te encantan pero nunca te pones con ellas? No te lo pienses más. Coge tu tiempo libre y empléalo en realizar esa actividad que lleva tiempo llamándote.