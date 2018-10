Todo lo que necesitas saber sobre seguros para perros

A lo largo de su vida, nuestro perro necesita unas atenciones mínimas para que su estado de salud se mantenga en buenas condiciones y, de esta forma, pueda acompañarnos durante mucho más tiempo.

Las vacunas o las revisiones rutinarias con el veterinario son algunas de las necesidades rutinarias que hay que atender para evitar que nuestro perro contraiga enfermedades y desarrolle cualquier problema de salud. No obstante, no se trata solo de eso, ya que a veces nuestro mejor amigo puede sufrir algún imprevisto y tenemos que enfrentarnos a un sobrecoste muy elevado que no contemplamos y que nos puede suponer un importante agujero en el bolsillo.

En este sentido, cabe la posibilidad de que nuestro perro enferme y tengamos que operarle para conseguir que se ponga bien y se recupere. Este tipo de operaciones suele tener un coste muy elevado, al igual que las propias consultas y seguimiento que el profesional haga del can.

Otra de las situaciones que se puede llegar a dar es que nuestro perro sufra algún accidente. Esto puede ser o bien en la propia casa, o bien en la calle, porque en un descuido suceda algo que nos obligue a acudir rápidamente con él al veterinario para que lo atienda de urgencia.

En todos estos casos, contar con un seguro perros nos ayudará mucho a evitar los sobrecostes económicos, además de darnos un servicio que necesitaremos. Los seguros para las mascotas suelen cubrir todos estos imprevistos, de modo que es una inversión en tranquilidad y, sobre todo, en bienestar para tu mascota.

Contar con un seguro para perros es indispensable si quieres que tu mascota esté siempre atendida. Sus necesidades han de estar cubiertas y, en este contexto, el seguro para perros te dará la atención que necesitas, ya que podrás atenderlo y hacer frente a los hechos inesperados.

Por qué contar con un seguro para perros

Lo primero que debes de saber es que contar con un seguro para perros no es obligatorio, si bien es muy necesario y te ahorrará muchos disgustos en el futuro y ante los imprevistos. Por lo tanto, si tienes mascota, es recomendable que contrates uno. Gracias a este seguro estarás listo para hacer frente a una situación adversa con todas las garantías económicas.

Una de las posibilidades es contratar un seguro de responsabilidad civil, que está indicado para cualquier perro, incluidos aquellos que están catalogados por la legislación española como potencialmente peligrosos (PPP), que son los que más suelen ser asegurados por sus características.

Además, estos te ofrecen una amplia cobertura veterinaria. De este modo, podrás encarar las situaciones adversas, como la posibilidad de que sufran un accidente o una enfermedad. También tendremos un respaldo en el caso de que nuestra mascota produzca un daño a una tercera persona.

En el mercado puedes encontrar una gran variedad de seguros para perros, dependiendo de cuáles sean las características de tu amigo canino y de lo que quieras invertir en este apartado de su salud.

Lo que sí que debes saber con certeza es que es un gasto que, a largo plazo, terminarás amortizando.

Otra de las coberturas alternativas que te ofrece un seguro para perros es la indemnización por pérdida o robo del animal, que cubre incluso el coste de y gastos asociados que este hecho pueda suponer. De este modo, si se produce un hecho de este tipo, contaremos con una cobertura por parte del seguro contratado.

También debes saber que puedes asegurar a tu perro sea cual sea la edad que tenga, aunque esto es algo que cada aseguradora valorará según las circunstancias de cada una. No obstante, nunca es tarde, por lo que si quieres asegurar a tu perro, puedes hacerlo aunque este sea ya mayor.

En estos momentos especialmente, coincidiendo con los últimos años de su vida, nos supondrá un gran alivio económico contar con un seguro para perros que cubra las posibles complicaciones en la salud del animal.

Y es que la concienciación sobre la prevención es primordial a la hora de cuidar de un animal de forma responsable. Por esta razón, cuando tenemos una mascota estamos obligados a atender a sus necesidades y a cuidarles cuándo y cómo lo necesiten.

En definitiva, la familia es lo más importante que tenemos en nuestra vida y dentro de ella, nuestra mascota juega un papel fundamental. Por esta razón, es importante que cuidemos de ella y aseguremos su bienestar para que así estemos prevenidos ante los posibles imprevistos que puedan surgir.