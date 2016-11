Triunfa estas navidades con regalos y detalles especiales

Pero acertar no siempre es fácil. El pasado mes de agosto conocíamos un estudio que revelaba que al menos un 8% de los regalos de las navidades de 2015 que habían sido adquiridos vía internet habías sido devueltos por los destinatarios. Entre los motivos más usuales son los errores en tallaje, en zapatos y moda, sobre todo, y la falta de feeling del receptor con el obsequio.

¿Somos los españoles malos para elegir regalos? Parece que sí, que tendemos a pensar más en lo que nos gusta a nosotros mismos que en lo que realmente puede gustar a nuestros familiares y amigos.

Guía práctica para ayudarte a elegir un regalo con el que triunfar estas Navidades

Partamos de la base de que el regalo perfecto no existe. Sentimos ser tan rotundos, pero es mejor enfrentar la realidad. No hay un regalo 10 pero sí hay fórmulas con las que elegir adecuadamente un regalo que no termine en las colas de devolución el 7 de enero.

En primer lugar, tenemos que parar un instante en la carrera de compras y reflexionar sobre qué conocemos de esa persona. ¿Qué relación tenemos con ella? ¿Qué artículos, servicios o necesidades ha comentado en alguna conversación como algo que le interesaba? Con unas sencillas preguntas estaremos dando una gran respuesta: te obsequio con esto porque te conozco y sé que está entre tus deseos.

Por ejemplo, si estás atento con tu pareja en sus momentos de ocio y observas que le gusta este o aquel blog de moda, ella misma te estará dando información muy valiosa de qué tipo de moda femenina le gusta, si está pendiente de algún complemento o si hay alguna novedad de moda mujer que no se quiere perder. Te puedes adelantar a sus deseos y garantizarte acertar con el detalle de esta Navidad.

La personalización es otro punto esencial que hay que plantearse para elegir qué regalos comprar. En el mercado hay multitud de ofertas de regalos que puedes personalizar con una imagen, una frase que exprese lo que es para ti esa persona o que le dé ánimos si está pasando una mala época. En estos casos en particular un oso amoroso siempre que le gusten los osos de peluche gigante, son un acierto seguro. Si no conoces ninguna tienda de juguetes en tu zona, siempre puedes comprar peluches para enamorados en MiPeluche.es

Para personas con un alto grado de estrés en su día a día, además tenemos que pensar en que probablemente no sacará tiempo para regalos como smartbox o similares. De hecho, este tipo de regalos suele generar una mayor presión en el receptor. Ten en cuenta que le estás regalando un obsequio con fecha de caducidad, y puede que no sea el mejor momento en su vida personal o profesional. Estas circunstancias influyen mucho en la percepción del valor del regalo por parte del receptor.

Como regalos estándar y poco arriesgados están perfectos, pero llegados a estas situaciones, se debe plantear si una solución más inmediata y que la persona obsequiada pueda controlar no sería una mejor baza para triunfar en Navidad. Por ejemplo, productos de peluquería o cosmética profesional como hairbeautyfactory.com en los que el agraciado puede cuidarse en casa en momentos más cotidianos de su día a día.

Para aquellas personas que les gusta cultivar hobbies, estar atentos a sus necesidades es clave para tener siempre a mano ideas frescas para regalar. Objetos como libros, materiales de trabajo para modelismo, cuadros de arte, etcétera hablan no solo de la personalidad del que recibe sino de las cualidades de observación y escucha de quien da.

Y, por último, entre los regalos navideños estrella no pueden faltar los disfraces de Navidad. Comprar disfraces de Papá Noel y Reyes Magos es una opción que contemplan muchos padres que quieren sorprender a los más pequeños de la casa o gente de la familia que tiene ganas de guasa la noche de la cena y quiere ver al papá de la casa haciendo un rato “el ganso”. El caso es que en una tienda de disfraces como MiDisfraz.com puedes encontrar diferentes opciones para pasar un rato divertido durante estas fechas.

En definitiva, más allá de las compras compulsivas y los regalos por compromiso, sería interesante plantear estas Navidades con una filosofía nueva: dar algo para hacer feliz a esa persona, por más nimio que sea el detalle. Con esta breve guía conseguirás triunfar estas fiestas con menos esfuerzo del que te imaginas.