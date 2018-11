Utqiagvik, la ciudad de EEUU que no volverá a ver el sol hasta el 23 de enero de 2019

El pasado 18 de noviembre, la ciudad de Utqiagvik en Alaska, antes conocida como Barrow, se despidió del sol literalmente hasta el 23 de enero del 2019, fecha en que volverá a salir. En total, sus habitantes pasaran 65 días sumidos en la penumbra sin un rayo de luz natural.

Sun has set today in (Barrow) Utqiaġvik, Alaska. It’s now 65 consecutive days without a sunrise! The next sunrise happens on January 23rd at 1:04 PM Alaska time. Webcam here: https://t.co/K59BqfP72L #AKwx pic.twitter.com/q2v2H4JgzS

Esta ciudad estadounidense es el asentamiento más septentrional de América continental y está ubicada a unos 531 kilómetros del límite del círculo polar ártico. Es precisamente su ubicación lo que hace que sus habitantes experimenten lo que se conoce como noche polar.

La noche polar es aquella que se prolonga por más de 24 horas, produciéndose un período de oscuridad sin amaneceres y ocurre, generalmente, dentro de los círculos polares.

Según informa "The Wheather", este fenómeno de la naturaleza se produce debido a la inclinación de la Tierra, motivo por el cual el sol no se eleva por encima del horizonte en el Círculo Polar Ártico durante los meses de invierno.

Un error común es pensar que regiones como Utqiagvik permanecerán completamente a oscuras durante la noche polar de 65 días. Lo que se produce durante el crepúsculo civil, definido como el punto en el que el sol está 6 grados por debajo del horizonte, es que haya suficiente luz para ver los objetos en el exterior. Por lo que sería más apropiado hablar de penumbra y no de oscuridad plena.

Sunset today at Utqiagvik, Alaska....previously known as Barrow... is at 1:44 PM local time. The next sunrise is not until January 22.

This is the view at Utqiagvik at 12:30 PM Alaska time.

Utqiagvik is the northernmost city in the U.S. pic.twitter.com/7P038Eb3tc