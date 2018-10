Vive tu relación al máximo y sé feliz

A primera vista, parece que las cosas más vistosas, los grandes actos de amor, son lo que cuenta. Pero no. Esto solamente sucede en las películas. La vida real todos sabemos que es muy diferente. La convivencia no es sencilla y al final lo que queremos es alguien que nos facilite la vida.

Eso es. Que nos la facilite, y no que nos la complique. Para eso, nada mejor que los pequeños detalles del día a día. Esos son precisamente los que hacen que la relación se mantenga viva y sana. Los que consiguen que el amor no muera y renueve constantemente sus buenas energías.

Lo que los demás hacen por nosotros no tiene que ser necesariamente algo impresionante. Lo que verdaderamente impresiona es la constancia de las cosas cotidianas que demuestran aprecio, cariño y respeto por la otra persona. Seguro que ya se te están viniendo a la mente ejemplos de esto.

Estar ahí en los malos momentos, como la enfermedad o un disgusto o problema laboral. Pensar en los gustos y preferencias del otro y tenerlos siempre en cuenta. Saber escuchar y conversar. Aceptar los defectos, ser consciente de que nosotros también tenemos y tratar de mejorarlos.

Son algunas de las cosas de las que estamos hablando y que muy probablemente te suenen. Lo que queremos decir es que es precisamente esto lo que muchas veces pasamos por alto porque llega el momento en el que lo damos por hecho y dejamos de otorgarle la importancia que merece.

Si de verdad quieres conquistar a una mujer, o enamorar a tu novia, deberás demostrarlo con palabras de amor cortas y románticas. No vale cualquier frase hecha y manida, lo que realmente te recomendamos es que intentes personalizar al máximo para conseguir deslumbrar de verdad.

Tener en cuenta todo lo que a ella le importa

Está claro. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. No nos queremos quedar en este tópico de manera superficial, sino que vamos a profundizar un poco más de lo habitual. No nos importan las mismas cosas, o al menos no todas.

Las mujeres siguen ciertas pautas de comportamiento que son diferentes a las de los hombres, y como consecuencia de no entendernos, muchas veces llega el desencuentro. Hay que evitar esto a toda costa y tratar de ser más empáticos, esto es, ponernos en la piel del otro.

La empatía es un ejercicio que en muchas ocasiones puede no ser sencillo. Si no estás acostumbrado a usar tu inteligencia emocional, quizás este sea el momento de comenzar a desarrollar todo su potencial. Tratar de ver el otro punto de vista, desde el otro lado, sentir lo que la otra persona siente y experimentar sus emociones. A eso nos referimos cuando hablamos de empatía.

Las mujeres suelen dar mucha importancia a las fechas. Es raro que olviden un cumpleaños o un aniversario. Recuerdan perfectamente el día que vieron por primera vez a su pareja, si su primera cita fue en viernes o en sábado, incluso la ropa que ambos llevaban puesta para la ocasión.

Los hombres, no suelen fijarse en ese tipo de información. Por tanto, no la retienen ni la recuerdan. Tampoco son, por lo general, especialmente hábiles recordando los acontecimientos que tuvieron lugar en un día determinado. Es más, a veces pueden llegar a olvidar su propio cumpleaños.

¡Ni se te ocurra olvidarte del de ella! Será un error que difícilmente te perdonará. Ponte una alarma en el móvil y felicítala el primero con mensajes de feliz cumpleaños que harán sus ojos brillar de alegría. En el blog de Karla Orellana Marquez encontrarás algunas frases que te echarán un cable.

Haz del humor tu mejor seña de identidad

¿Ya la has fastidiado? Bueno, no es el fin del mundo, tranquilo. Ahora mismo todo depende de tu habilidad para ser capaz de revertir la situación, es decir, de darle la vuelta a la tortilla. Y para ello cuentas con el mejor de los aliados posibles: tu genial sentido del humor.

Deja de repetirte una y otra vez que tú no tienes de eso. Pocas personas realmente no tienen absolutamente nada de gracia. El humor puede manifestarse de maneras muy distintas y esto va en la personalidad de cada quien. ¿Te has fijado ya en qué clase de humor le gusta a tu chica?

Seguramente sabes muy bien con qué chistes y ocurrencias ella se ríe a carcajadas. Aunque todavía os conozcáis poco, una de las primeras cosas que se aprende de otra persona es la manera de sacarle una sonrisa. Así que no lo dudes, si te has equivocado en algo, pide disculpas e inmediatamente después tira de sentido del humor. Ella no podrá resistirse a no continuar enfadada y te perdonará.

No abuses de esta técnica o podrás correr el riesgo de que llegue el momento en el que deje de funcionar. Utilízala con mesura y solamente en momentos puntuales. Para aquellas ocasiones en las que necesitas otro método diferente, puedes mandarle algún mensaje de texto tierno y sentimental.

En este enlace vas a poder ver algunas frases sobre relaciones, amor, la vida y otros temas trascendentales que aúnan la filosofía y la reflexión con un toque de humor. Es la mezcla perfecta para cuando no sabes qué más decir y las palabras no te fluyen solas.

Estar en pareja no es sencillo en absoluto. Se trata de un trabajo bastante duro de hecho, pero tú puedes llegar a entender mejor a tu persona especial y sacar el máximo partido a vuestra relación. Porque la vida es para vivirla al máximo ¡céntrate siempre en lo positivo!