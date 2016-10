La banda británica The Rolling Stones anuncia el lanzamiento de "Blue & Lonesome", su primer álbum de estudio desde 2005, con el que regresan a las raíces del "blues" clásico que les inspiró al inicio de su carrera, en los años 60.



Mick Jagger (73 años), Keith Richards (72), Ronnie Wood (69) y Charlie Watts (75), con indudable oficio musical, no necesitaron más de tres días para dejar grabadas doce nuevas versiones de temas que han influido en su trayectoria.



Tras levantar ayer las expectativas de sus millones de fans con un enigmático vídeo en el que los cuatro componentes del grupo aparecen en el estudio, la banda anunció hoy de forma oficial que el nuevo trabajo estará disponible el 2 de diciembre.



La campaña de "marketing" puesta en marcha para el lanzamiento incluye una novedad visual en el logotipo de la banda: los reconocibles labios rojos con la lengua fuera, que en esta ocasión aparecen teñidos de azul, como un guiño al estilo "blues" del nuevo álbum.



Los Stones, que durante los últimos meses han ido desvelando pequeños detalles sobre sus planes, han confirmado la participación en el disco de Eric Clapton, cuya guitarra acompaña en dos temas a las de Richards y Wood.



Según la explicación que ha ofrecido la banda, Clapton coincidió por casualidad con sus viejos amigos en los British Grove Studios, en el oeste de Londres, y los cinco decidieron recordar instrumentos en mano sus inicios en los pubs y clubes de la capital británica.



Uno de los productores del álbum, Don Was, subraya, en el comunicado que anunció la fecha de salida del disco, que la intención del grupo fue grabar versiones "espontáneas" y "en vivo", sin instrumentos añadidos con posterioridad.



El sonido crudo que se anticipa en este nuevo trabajo será un homenaje a algunos de los autores clásicos del "blues", como Little Water, Howlin` Wolf y Willie Dixon.



La lista completa de doce temas de "Blue & Lonesome" incluye títulos como "Just Your Fool", "Commit A Crime", "Blue and Lonesome", "All Of Your Love", "I Gotta Go" y "Everybody Knows About My Good Thing".



"Este álbum es un testamento manifiesto de la pureza de su amor por crear música. El `blues` es, para los Stones, la fuente primordial de todo lo que hacen", señaló Don Was.



Los Stones, que no se han bajado de los escenarios en más de medio siglo, publicaron en 2005 el que hasta ahora era su último álbum de estudio, "A Bigger Bang", que dio origen a una de las giras mundiales más largas de la veterana banda, que se prolongó hasta 2007.



En 2012, para celebrar los 50 años desde su primer disco, Jagger y compañía publicaron dentro de un recopilatorio sus dos últimos temas inéditos, los pegadizos "Doom And Gloom" y "One More Shoot", ambos bien recibidos por la crítica.



La banda, que comenzó su carrera con versiones rockeras de temas de Chuck Berry y Muddy Waters, se impuso en la escena londinense de los primeros años 60 y alcanzó fama mundial con sus segundo álbum, titulado "The Rolling Stones No. 2" en el Reino Unido y "The Rolling Stones, Now!" en Estados Unidos.



Con temas como "(I Can`t Get No) Satisfaction", "Sympathy for the Devil" y "Gimme Shelter" han vendido más de 200 millones de copias desde entonces y han reservado un amplio espacio para ellos en las páginas de la historia de la música del siglo XX.



A pesar de que tres de los cuatro miembros del grupo son ya septuagenarios (Wood, que fue padre de dos gemelas en mayo, cumplirá 70 el próximo año), los Stones aún no han dado muestras de querer detener su carrera.



Mañana, el grupo tocará en Desert Trip, un festival en California (Estados Unidos) en el que comparten cartel con Paul McCartney y el fundador de Pink Floyd Roger Waters.