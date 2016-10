El martes podría llover de forma aislada y ocasional en el oeste de Galicia

Galicia continuará bajo la influencia anticiclónica pero con una borrasca entre Azores y la península Ibérica rozando la mitad oeste de Galicia.



Con esta situación, los cielos estarán nublados en A Coruña y Pontevedra, donde no se descarta alguna lluvia, siempre de forma aislada y ocasional, mientras que en el este las nubes serán en general de tipo alto y no cubrirán complemente el cielo.



Las temperaturas no tendrán cambios significativos.



Los vientos soplarán flojos, del sureste en general.



A Coruña 14° 21°, Ferrol 10° 25°, Lugo 8° 24°, Ourense 10° 24°, Pontevedra 14° 26°, Santiago 12° 23°, Vigo 16° 24°.