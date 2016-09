Ourense cambiará o sol polas chuvias

Galicia quedará este venres nunha zona intermedia entre as altas e as baixas presións, cunha fronte pouco activa que se achegará polo noroeste. Así, o ceo estará maioritariamente anubrado, con chuvias no noroeste pola mañá. Xa pola tarde, as precipitacións serán algo máis xeneralizadas, afectando de forma intermitente a puntos da metade norte e da provincia de Ourense.



Segundo a información de Meteogalicia, os ventos soprarán moi frouxos, de compoñente oeste en xeral. As temperaturas descenderán, de forma máis acusada nos valores máximos.



Así, por cidades, as temperaturas mínimas oscilarán entre os 10 graos de Lugo e os 15 de A Coruña, mentres que as máximas estarán entre os 28 graos de Ourense e os 19 de A Coruña.