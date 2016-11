Ourense terá unha mínima de 5 grados na víspera dos magostos

Galicia quedará este xoves nunha situación dominada polos ventos do oeste, que achegarán moita humidade. Así, espera unha xornada de nubes baixas con chuvias de carácter débil e intermitente, máis probables no noroeste.



Segundo a información de Meteogalicia, o vento soprará frouxo de compoñente oeste, con intervalos de moderado no litoral norte. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas quedarán sen cambios significativos.



Por cidades, as temperaturas mínimas oscilarán entre os 5 graos de Ourense e os 13 da Coruña, mentres que as máximas estarán entre os 16 graos de Ourense, Vigo, Pontevedra e Ferrol e os 14 de Lugo e Santiago.