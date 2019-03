70 estudiantes organizan un día intergeneracional

La cita será el 11 de abril y el objetivo romper con las barreras de edad y capacidades. Vuelven las Xornadas Interxeneracionais con actividades en diversos espacios de la ciudad y del Campus de Ourense. En torno a 150 personas se darán cita en un evento que pretende, a través del juego, romper las barreras que socialmente separan a las personas según los factores de la edad y las capacidades.

En la organización del evento están trabajando desde principios de curso, 70 alumnos de 1º y 2º del Grado de Educación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación, con el apoyo del propio centro, la Vicerrectoría del Campus de Ourense y de Ategal, la Asociación Cultural Gallega de Formación Permanente de Adultos.

“Nesta xornada, que este ano cumpre 16 anos, non importan as diferenzas entre as persoas nin a idade. É un día no que moitas persoas de diversas entidades se reúnen para xogar e realizar actividades de forma conxunta e onde só importa pasalo en grande”, comenta Tania Gándara, estudiante que participa en la organización. “Temos que estar contentos de que un ano máis cheguen as Xornadas Interxeracionais”, añade Xosé Manuel Cid, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Para el centro, indica, esta iniciativa es muy relevante ya que por una banda su organización recae en el alumnado “tendo a sorte ano tras ano de contar cun alumnado moi activo que asume esta tarefa”, y por otra banda, porque estas jornadas “permítennos tecer redes dentro da cidade con diferentes colectivos, ábrenos a porta á sociedade”.

El programa se desarrollará durante todo el día y arrancará en la Praza Maior de Ourense, donde se darán cita los participantes de los diferentes colectivos convocados. Habrá juegos colectivos y la lectura de un manifiesto. La cita continuará en el Xardín do Posío y a las 14.30 horas se desplazarán al Campus, donde habrá un picnic amenizado y juegos populares.