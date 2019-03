El Campus da Auga busca su "apellido" un lustro después

¿Hacia dónde debe caminar la especialización del Campus da Auga? Sobre esta pregunta reflexionaron responsables del proyecto del apellido de la UVigo en Ourense, con motivo del Día Mundial del Agua, cinco años después de que echase a andar. Enrique Barreiro, director del Campus da Auga, moderó una mesa redonda en la que participaron representantes de tres ideas vinculadas a la especialización del Campus: Ana María Torrado, coordinadora del Clúster de Investigación e Transferencia Agroalimentario do Campus da Auga (Citaca); José Eugenio López, coordinador del Programa de Doutoramento de Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento, y Susana Reboreda, decana de Historia y coordinadora del III Congreso Internacional da Auga.

"Tenemos que dotar al campus de una normativa de gobernanza que no dependa del rector que venga. Hay que regular la concesión de laboratorios y la normativa de adhesión de grupos de investigación al Campus. No hay una relación de grupos de investigación que puedan seguir en esa líneas maestras del Campus da Auga", comentó Barreiro. Entre las fortalezas del Campus, valoró la "diversificación" como una riqueza: "A nivel docencia este no es un campus especializado ni falta que le hace. Hay que saber cómo combinar el proyecto de especialización". En este sentido, Francisco Javier Rodríguez, director de la Escuela Superior de Ingeniería Informática, apostó por una "etiqueta" más al Campus da Auga que integre a todos los centros de Ourense, como sostenibilidad o economía circular.

Ana Torrado señaló la importancia de "incorporar capacidades nuevas" al Clúster da Auga, mientras que José Eugenio López apostó por la dotación de más bolsas para los estudiantes del programa de doctorado.

Sinergias con instituciones portuguesas

En el ámbito de la internacionalización, la mesa redonda subrayó la implicación reciente del Campus da Auga en la solicitud de una ayuda FEDER para la creación de "Aquavalor", un centro de valoración y transferencia de tecnología en el dominio del agua. Tendría sede en Chaves y se implican varias entidades lusas y españolas. Precisamente las sinergias con universidades e instituciones de Portugal fueron otro de los puntos destacados de la jornada. El programa de doctorado del Agua también señala la importancia de sumar al proyecto una institución portuguesa, en este caso la Universidad Politécnica de Braganza, para "aprovechar las capacidades de los centros portugueses".

Puntos negativos: dos clústers y el simposio sobre termalismo

"Agora mesmo están en xogo os financiamentos futuros e temos que facer un plan de traballo, un plan estratéxico, e temos que acreditar o campus para manter o financiamento", comentó al inicio de la conferencia el director del Campus da Auga, Enrique Barreiro.

La primera crítica fue para los clústers de Medio Ambiente y Alimentación y el de Gestión de recursos para el turismo y el patrimonio. "No han funcionado, no han tenido una vida activa. Hay que preguntarse si merecen la pena", comentó Barreiro.

El Simposio sobre Termalismo es otro de los puntos criticados que destacaron en la mesa redonda. "No tengo claro que el Campus se pueda permitir un evento de estas características y si no estaremos desaprovechando Termatalia como oportunidad de establecer contactos universidad-empresa", añadió Barreiros.

Más disciplinas

La vicerrectora del Campus, Esther de Blas, participó en el debate comentando que la institución académica busca "fomentar la interdisciplinariedad" como ámbito de mejora. Así, confirmó que en los próximos días saldrá una nueva convocatoria de los proyectos INOU a grupos de investigación del Campus. Y se presentan cambios. "La idea es que los proyectos no vengan de un solo ámbito, que al menos haya dos representados", explicó Esther de Blas.