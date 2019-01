Dúas catedráticas deseñan un plan de inclusión para Ecuador

Formar a profesionais de distintos niveis do sistema educativo para o desenvolvemento de propostas orientadas a incrementar os procesos de inclusión educativa e social é o obxectivo do novo mestrado en Educación Inclusiva que a Universidad Nacional de Educación de Ecuador proxecta poñer en marcha nos próximos meses.

O mestrado que, a raíz dun proxecto impulsado pola Organización de Estados Iberoamericanos, foi deseñado por dúas catedráticas da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte do campus pontevedrés, Ángeles Parrilla e Antonia Blanco, que en 2016 xa traballaran con esta institución ecuatoriana no deseño dunha licenciatura que tiña tamén como eixo a educación inclusiva.

Aprobado recentemente polo Consejo de Educación Superior do goberno ecuatoriano, trátase dun mestrado de dous anos de duración, aberto a 60 alumnos e alumnas e integrado por doce materias organizadas en diferentes bloques, un de formación básica, que inclúe aqueles contidos centrados nos fundamentos sociopolíticos e pedagóxicos da educación inclusiva; outro de formación en investigación e innovación e un terceiro de formación profesional teórico-práctica, que abrangue as materias centradas na abordaxe didáctica, metodolóxica e procedimental da educación inclusiva.

Materias como Vulnerabilidade e exclusión educativa: poboacións e factores de risco ou Deseño e desenvolvemento curricular para todos, figuran entre os contidos deseñados por Antonia Blanco e Ángeles Parrilla.