"Os idiomas son un plus para diferenciarte e as oportunidades boas hai que collelas"

Este martes foi unha mañá especial para Andrea Estévez Madarnás. Non tódolos días tes a varios responsables de dúas universidades europeas alabando os teus logros académicos. A UVigo e a alemá University of Applied Sciences Bremerhaven. "How are you?", bromea con ela o seu titor do Traballo de Fin de Grado nos pasillos da facultade de Empresarias. Esta rapaza de As Maravillas (Cartelle) recibiu un diploma coma a primeira alumna que acada o título do dobre grao en Administración e Dirección de Empresas polas dúas institucións académicas mencionadas. Unha ponte internacional que se estendeu dende a facultade de Empresarias e Turismo no 2015. "Este proyecto de internacionalización es un plus más para la idea de nuestro centro, queremos acercanos más al empresariado y que los alumnos tengan facilidad de entrar al mercado laboral", explica a decana desta facultade, Elena Rivo. E precisamente Andrea Estévez, a primeira egresada desta titulación, xa ten un posto de traballo.

Esperaba incorporarse tan rápido ao mercado laboral?

Non, non. Pero a outra rapaza que estudou comigo este doble grao (gradúase en xuño) xa estaba traballando en Aceites Abril. Recomendoume e contactaron comigo.

Que fai na empresa?

Empecei fai uns días no departamento de exportación. Cunha bolsa da Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga), como empeza todo o mundo. Máis adiante o obxectivo é ir a feiras e eventos internacionais.

Cre que a universidade está conectada co tecido empresarial? Que aprendeu estudando?

Creo que si. Nas clases sempre facíamos casos prácticos con empresas da provincia ou de fóra.

Cal é o seu plus?

Os idiomas. Encántame viaxar. Cando hai estas oportunidades, hai que collelas. E esta era moi boa para diferenciarte. Coñeces xente de moitos países diferentes, non medrei só académicamente, senón persoalmente. Aprendes a lidiar con outras culturas.