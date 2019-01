Novo ano, novas rutas culturais

A primeira ruta cultural de 2019 que organiza a Área de Benestar, Saúde e Deporte da Universidade de Vigo celebrouse este pasado sábado e volveu a contar cun importante número de participantes. Nesta ocasión, a actividade capitaneada por José García Calvo "Willy" percorreu a zona de A Guarda e incluiu unha actividade de Birdwatching na contorna do Esteiro do Miño. Agora xa pensan na vindeira cita que será o 26 de xaneiro co ciclo de montaña I (Serra do Faro - Lugo).