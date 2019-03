Una tesis analiza la fiscalidad en países de la ex-Yugoslavia

La política fiscal, la evasión fiscal y la moral tributaria en los países de la ex-Yugoslavia fueron tres de las cuestiones analizadas y centro de la tesis de doctorado de Marko Crnogorac, titulado en Economía en la Universidad de Novi Sad, en Serbia. Este trabajo de investigación fue presentado en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del Campus de Ourense.

La tesis, titulada "Fiscal issues in former iugoslavian countries", estuvo dirigida por el catedrático de la Universidad de Vigo Santiago Lago. “A análise das cuestións fiscais nos países de antiga Iugoslavia permitiume cumprir dous obxectivos persoais: dedicarme a un tema que me interesaba e á vez axudar á miña rexión, ao meu país”, apuntó el investigador, quien hizo especial hincapié en la importancia de la motivación en el proceso formativo "largo e duro" que supone la elaboración de una tesis de doctorado. La elección de la Universidad de Vigo para su elaboración, apuntó, fue por la buena experiencia que tuvo en la institución académica cuando en el curso 2015/2016 estuvo con una beca del Programa Erasmus.

Tres ejes fundamentales

Según explica su autor, la tesis está estructurada en tres ejes. El primero de ellos tuvo como objetivo analizar la política fiscal en los países de la ex-Yugoslavia (Bosnia e Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia) durante el periodo 2001-2014. En este apartado Crnogorac elaboró “unha base de datos homoxénea para describir a evolución dos principais agregados fiscais en cada país utilizando unha estrutura analítica idéntica”. También analiza la composición de los ingresos fiscales para determinar si aún existen patrones comunes o si evolucionaron de diferentes maneras a lo largo del tiempo y ahonda en la elasticidad del déficit, los impuestos y los gastos. “Os resultados amosan que a composición dos ingresos tributarios segue sendo similar e que a fenda de produción, ou de fenda do PIB, é moi importante para explicar a evolución tanto do déficit como dos gastos sobre o PIB en todos os países pero non para explicar a evolución dos ingresos sobre o PIB”, comenta el ya doctor.

El segundo eje se centra en presentar estimaciones de la evasión fiscal en todos los países de la ex-Yugoslavia durante varios años y los impuestos durante las últimas dos décadas. “Os datos fiscais e datos de contas nacionais, apenas dispoñibles, só nos permiten proporcionar estimacións aproximadas. Con todo, son unha contribución útil á literatura existente xa que a evasión fiscal estímase por primeira vez nalgúns dos países analizados”, explica Marko Crnogorac. La principal evaluación agregada de la evasión fiscal, detalla, se basa en datos sobre la economía sumergida y la carga fiscal.

Por último, en el tercer capítulo, el investigador realiza un análisis empírico sobre los determinantes de la moral tributaria en los países de la ex-Yuguslovia, incluidos los atributos de los ciudadanos y las variables contextuales, empleando para eso datos de encuestas del estudio europeo de valores de 2008 así como datos económicos y fiscales.