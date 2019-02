La UVigo participó en el hallazgo de una nueva libélula

El investigador de la Escola de Enxeñaría Forestal Adolfo Cordero, junto al resto de los integrantes del grupo de EcoEvo (Ecología Evolutiva y de la Conservación) lleva cuatro años desarrollando estudios de campo de un proyecto de investigación dedicado a estudiar el papel que la diversidad y variabilidad de comportamientos juega en la conservación de las libélulas. Este estudio, desarrollado en el Parque Nacional de Chapada dos Guimaraes, en el estado brasileiro de Mato Grosso, cuenta con la financiación del Ministerio de Economía, Industrial y Competitividad.

Así, junto a investigadores de diferentes universidades brasileiras, Cordero estudió en esta zona protegida de aproximadamente 33.000 hectáreas y con más de 100 especies de libélulas, entre las que se encuentra una decena de especies de género Argia, el más común de Brasil y al que ahora se incorpora una nueva especie. Se trata de Argia angelae, descrita por primera vez en el artículo que Cordero firma en la revista Zootaxa junto a Diogo Vilela, investigador del Departamento de Biología de la Universidad de Sao Paulo; Rhainer Guillermo Ferreira, de la Universidad Federal São Carlos de Brasil; y Kleber del-Claro, de la Universidade Federal de Urberlândia.

"Argia angelae (Odonata: Zygoptera: Coenagrionidae) sp. nov. from Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brazil" es el título del artículo en el que los cuatro investigadores describen esta especie y la comparan con otras de su mismo género, al mismo tiempo que aportan un mapa de su distribución conocida. Se trata así de un estudio resultado del trabajo de campo realizado en este parque nacional a finales de 2015 y que les permitió reunir también nuevos datos sobre la especie Argia bicellulata y sobre la hembra de la Argia tupi. Con cerca de 130 especies descritas, de las que en torno a 50 están presentes en Brasil, el género Argia, solamente presente en el continente americano, constituye, tal y como explica el investigador de la UVigo, el más abundante en especies e individuos en los ríos de América Latina.

Zonas de difícil acceso

En este caso concreto, la Argia angelae fue descubierta en lo que allí se denomina como una "vereda", que es una zona encharcada de forma estacional, con abundantes palmas. En estos espacios que no suelen ser fáciles de visitar no se realizaron estudios desde principios del siglo XX, hecho al que es necesario sumar que la Argia angelae, pese a ser bastante diferente a otras especies deste género, es una libélula muy pequeña que vive muy metida en la vegetación, por lo que no resulta fácil encontrarla, otro de los motivos por los que no fue descrita hasta este momento.

Las selvas de Brasil, Perú o China fueron algunos de los lugares en los que los investigadores del grupo EcoEvo desarrollaron los trabajos de cambo de un proyecto de investigación dirigido a estudiar los cambios etológicos en las libélulas de diferentes continentes a partir del análisis de su adaptación a hábitats alterados por plantaciones de árboles con fines industriales, como sería el caso de la palma, del caucho o del eucalipto. Un trabajo de campo que implica la captura y marcaje de los diferentes ejemplares para después proceder a soltarlos para observar su comportamiento.

Además de abordar las características de esta especie, el artículo pone también en relevo los efectos de la actividad humana sobre los ecosistemas y la importancia de las medidas de conservación. Entre las conclusiones del artículo resaltan la importancia de zonas con suelos permanentemente saturados de agua como los de las zonas en las que se encontraron esta especie, ya que acogen una gran riqueza de biodiversidad animal y vegetal.