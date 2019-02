Vigo se coloca entre las 200 universidades más populares

Con más de 16.000 suscriptores en su canal y 5,5 millones de visualizaciones, la Universidad de Vigo ocupa el puesto 133 del "2018 Youtube University Ranking", una valoración realizada por la plataforma internacional UniRank. Estas cifras hacen que la institución académica se colara en 2018 en el top de las 200 universidades más populares del mundo en Youtube, la principal plataforma para la difusión de videos virales.

Además, en la plataforma UniRank se agrupan más de 13,000 universidades de todo el mundo en base al número de suscriptores e al número de videos vistos en este canal de cada una de las universidades.

Al conocer estos datos tan positivos, Vicente Goyanes, coordinador del Servizo Multimedia de la Universidad de Vigo, destacó que "estar entre as 200 universidades con máis impacto en Youtube a nivel mundial está xenial, ningunha outra galega aparece e poucas españolas", afirma al tiempo que suma este logro al hecho de que varias producciones de UVigo TV fuesen emitidas recientemente por el segundo canal de Televisión Española, en el programa "La aventura del saber". Goyanes también afirma que estas cifras también pueden ser consecuencia lógica de la calidad del conocimiento disponible en las diferentes escuelas y facultades y de la trasmisión en video por internet gracias al papel que jugó UVigoTV. “É unha mostra do activa que é a nosa Universidade en materia de divulgación do coñecemento máis aló dos nosos campus e tamén o resultado dun esforzo evidente pola transferencia do saber ao mundo da empresa e a sociedade en xeral”, recalca Goyanes.

La aventura de la Universidad de Vigo en Youtube se inició el 6 de agosto de 2007 y, desde entonces se publicaron más de 3.700 videos que lograron obtener cerca de 5,5 millones de visualizaciones. Estos videos son una selección de todas las grabaciones disponibles en UVigoTV, que a estas alturas ya son más de 18.000. En lo que se refiere al tiempo de visualización es de 33,5 millones de minutos, lo que equivaldría a más de 63 años.

Los formatos más comunes son las conferencias y los congresos, así como los propios videos promocionales de la institución. Con más de 300.500 visualizaciones, lo más populares es una grabación de 54 minutos sobre programación neurolingüística.“Seguindo o criterio de visualización que emprega YouTube, que non coincide co número de visualizacións, este vídeo supón o 10,4% do tempo total de visualización da canle”, explica Goyanes.