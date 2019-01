A Sala Alterarte do Campus de Ourense acolle a exposición Médrame vulto, do artista Diego Vites e comisariada por Ania González. Trátase dunha instalación “voluminosa” na que o artista pon en interacción diferentes obras da súa traxectoria para trasladar ao público as súas “derivas especulativas” fraguadas entre Ecuador, Illas Canarias e Galicia. A colección poderá visitarse de balde e sen reserva previa ata o 1 de febreiro, con horario de 9.00 a 21.00 horas. n