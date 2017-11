López-Acuña:"Dende á Habana chegou a composición ós centros galegos”

Como nace o seu interese polo himno galego?

Pois Xesús Alonso Montero e Ramón Otero Pedrayo encargáronme a biografía de Pascual Veiga para a "Gran Enciclopedia Galega", porque dende moi pronto sentinme interesado pola música e pola súa historia. De feito, recordo que pasaba días enteiros no obradoiro de gaitas e toquei varias veces con Avelino Cachafeiro ou con Ricardo Portela. Ata aprendín a tocar a zanfoña con Faustino Santalices

E cales son os fitos destacados deste himno?

Pascual Veiga e o orfeón que dirixe gañan o primeiro premio nun festival internacional celebrado en París e con devandito motivo, a comisión de festas de A Coruña decide que organice un concurso musical na cidade herculina. O himno foi creado por Veiga para o gran final de festa deste concurso musical que en 1889 encárgalle a comisión de festas do Concello coruñés. O compositor non podía concursar, como director do certame, e tampouco puido estrear esta peza, a pesares do feito de que incluso a ensaia co seu orfeón, o que provocou o seu enfado e levoulle a trasladarse a Madrid, onde faise cargo de distintas formacións musicais, entre elas o orfeón do Centro Galego na capital. Con el concursará en 1896 nun certame de Lugo, onde hai testemuñas de que interpreta esta peza, que xa tiña ensaiada e interpretada noutras ocasións anteriores coa formación musical madrileña. O feito é que non gaña o certame, faino a Unión Ourensana. Veiga levou incluso a súa protesta ata o xornal local, pola decisión do xurado, que entendía inxusta.

Cando faise popular?

En 1907 dáse a circunstancia de que chega a partitura á Habana e dous días despois o centro galego faio oficial. Ademais, imprímeo e envía a todos os centros e comunidades galegas no exterior, comezando por Buenos Aires. Dende os centros galegos espallados por toda Sudamérica esténdese a utilización a música de Pascual Veiga e os versos de Eduardo Pondal como aceno de identidade galega, como o himno oficial.

En que momento trasladouse enton o uso popular desta composición a Galicia?

En 1913 prodúcese outro feito importante, o traslado dos restos de Pascual Veiga a Galicia. Nese momento pídese que se envíen tamén as partituras da versión orquestral do himno e interprétase por parte da Banda de Isabel a Católica no cemiterio de Mondoñedo. A partires de aí popularízase tamén en Galicia, converténdose no himno galego.