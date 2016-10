O pasado xoves arrancou a celebración da 16ª edición da Feira Internacional de Turismo Termal, de Saúde e Benestar Termatalia, nesta ocasión en México contando coa presenza de máis de 200 expositores de 30 países. O proxecto de especialización do campus de Ourense, o Campus da Auga, participou un ano máis en Termatalia amosando aos axentes do sector as características desta iniciativa e os seus primeiros produtos académicos e científicos, como son o seu programa de doutoramento e o próximo II Simposio de Termalismo e Calidade de Vida.



Á Universidade Autónoma de Coahuila, en Artega-Saltillo, que acolleu este evento, desprazáronse Virxilio Rodríguez, vicerreitor do campus de Ourense, e José María Faílde, director da Área de Planificación do campus. A participación en Termatalia, lembra Virxilio Rodríguez, comezou no ano 2014, cando o Campus da Auga estivo presente na edición que tivo lugar en Arxentina, e tivo continuidade no ano 2015, cando coincidindo coa celebración desta feira en Ourense se organizou ao seu abeiro o I Congreso Internacional da Auga-I Simposio Termalismo e Calidade de Vida. “Desde o principio atopamos puntos de encontro e unha base para colaborar dunha forma permanente con Termatalia”, comenta o vicerreitor do campus.



En xullo deste ano a Universidade de Vigo e a Fundación Feiras e Exposicións de Ourense (Expourense), entidade que organiza esta feira, asinaron un convenio para a participación do Campus da Auga en Termatalia México 2016.