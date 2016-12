Reflexións sobre a arte de acción en “Fugas e Interferencias”

Un dos retos aos que se enfrontaba o comité científico do primeiro congreso académico sobre arte de acción que se celebra en España, Fugas e Interferencias, era ser capaces de reunir múltiples achegas a unha reflexión teórica sobre unha disciplina artística, a performance, na que a investigación “é moi escasa en España”.

De aí que o profesor da Facultade de Belas Artes Carlos Tejo poña o acento en que se cumprise “con creces” este obxectivo, representado nos 16 relatorios que integran o programa do congreso que dende hoxe e ata o 3 de decembro se desenvolverá na Casa das Campás e no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), e que se completa á súa vez cunha serie de performances como a acción colectiva que, no mediodía de hoxe, realizarán estudantes da facultade nas rúas do casco histórico de Pontevedra ou as que, na tarde do sábado, pecharán o evento no Museo de Pontevedra.



“Interesábanos combinar esa reflexión teórica coa práctica”, salientou Tejo, responsable de presentar o programa dunha iniciativa que centrará a súa análise en catro eixos, a reflexión teórica da arte de acción, o seu carácter liminar dentro da arte contemporánea, as súas interseccións con outras disciplinas e a súa abordaxe desde unha perspectiva de xénero.