Dos acusados por narcotráfico salen de la cárcel porque "no era cocaína"

La jueza de Instrucción 2 de O Barco -Ourense- ha acordado la libertad provisional de B.H.P. y J.L·L·L., acusados de narcotráfico, después de que un estudio de toxicología, que ha tardado cinco meses en llegar, concluya que la sustancia que se les intervino no era cocaína, como se supuso.



Ambos fueron detenidos en el marco de la "Operación Simpático" desarrollada el pasado agosto y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado -Huelva- y llevada a cabo en las provincias de Huelva, Madrid y Ourense, junto con otras siete personas más.



Ellos eran el dueño y el encargado de un club de alterne en la villa de Valdeorras, a los que se acusó de un delito de captación de menores para su explotación sexual y otro de tráfico de drogas, al haberse encontrado en el registro del club un bote que presuntamente contenía medio kilo de cocaína.



El pasado noviembre el juzgado onubense archivaba la causa contra estas ellos por el primer delito al "no aparecer debidamente justificada la perpetración del mismo" y se inhibía a favor del de O Barco para el de tráfico de drogas, que decidió mantenerlos en la situación de prisión preventiva a petición del fiscal a tenor de la gravedad del delito y su posible riesgo de fuga.



Una decisión que hoy ha revocado después de que hayan llegado al juzgado los análisis de la sustancia, firmado por la jefa de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas de la Dependencia Provincial de Sanidad de Vigo, en la que se constata que la sustancia que contenía el bote no era cocaína.



La jueza de Instrucción 2 de O Barco acuerda la libertad de ambas personas al "no concurrir los elementos previstos en la ley para mantener la medida cautelar" como asegurar su presencia en el proceso cuando puede inferirse racionalmente riesgo de fuga o evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes para su enjuiciamiento, entre otros.



Según la juez, visto el resultado del análisis de la sustancia intervenida, y dado que "los imputados cuentan con residencia legal en España, tienen domicilio conocido; y arraigo familiar, no se cumplen los requisitos para mantener la prisión provisional".



Por ello los deja en libertad y les impone, únicamente, una comparecencia ante el juzgado cuantas veces sean requeridos, garantizando así la presencia de los imputados para el resto de las actuaciones, ya que, no entra a valorar la participación o no de los acusados en el delito, algo que deberá valorar el órgano enjuiciador correspondiente.