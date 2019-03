Nace a Agrupación de Electores de San Xoán de Río

Xosé Miguel Pérez é o fundador da lista independente que pretender acadar a Alcaldía de San Xoan de Río coas siglas, RIO, e baixo o nombre Agrupación de Electores de San Xoán de Río.

O exconcelleiro do BNG na localidade trivesa entre os anos 2007 e 2011 basa a súa proposta en dous pilares básicos. "Por unha banda, garantizar os mellores servizos posibles para os habitantes de San Xoán de Río e pola outra banda intentar fixar poboación no noso concello. Nos non imos vender fume, nin a prometer proxectos irrealizables. Simplemente imos prometer traballo, honradez, honestidade, humildade e sentido común pola nosa parte".

E engade: "Temos un grupo de traballo de 30 persoas que decidimos presentar unha candidatura independente ó concello de San Xoán de Río. Contamos, por unha banda con moitísima xente xoven que incorpora o noso proxecto novas ideas, ilusión e alegría para traballar por Río e pola outra banda xente maior descontenta coa deriva política local nos aportará experiencia e seriedade.

Sobre as listas paras as próximas elecciones municipais do 26 de maio explica que "nestes intres, estamos preparando a lista electoral, na que so podemos participar 7 candidatos e 10 suplentes, para conseguir unha lista compensada territorialmente (temos 9 parroquias), paritaria e misturando xuventude e experiencia da maneira óptima para presentura unha candidatura coa que gañar nas eleccións municipais e gobernar San Xoán de Río os vindeiros catro anos".