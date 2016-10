El alcalde de Vilariño, “moi tranquilo" tras la apertura de juicio oral

El alcalde de Vilariño de Conso, Ventura Sierra, se muestra "moi tranquilo" tras conocerse que será juzgado por la Audiencia de Ourense, acusado de prevaricación y falsedad continuada, por el que le reclaman las acusaciones cinco años de prisión y 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Señala el regidor que "non é unha situación cómoda" la que atraviesa en este momento, pero añade que "non hai que rasgarse as vestiduras", pues considera que lo que le ocurre "é algo habitual para os que nos adicamos á xestión pública".

Señala Sierra que actuaciones semejantes a las que derivaron en su acusacion, por unas contrataciones para las brigadas contraincendios, fueron realizadas en otros concellos y no ocurrió nada. Sierra mantiene su inocencia y asegura "estamos nun concello pequeno no que o único que queremos é defender e manter á nosa xente e moitas veces non tes medios nin tempo para cumplir todos os requisitos oficiais".

Ventura Sierra presentó su renuncia temporal de militancia en el PP, "para non danar ao partido mentres dure o proceso xudicial" y se mantiene al frente del Concello, "pois de momento non hai nada que mo impida".