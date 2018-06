Las alfombras de flores en A Veiga enfrentan al pleno

El Concello recogió los materiales empleados, algunos de los cuales quedaban para el año siguiente, a primera hora del lunes. Según fuentes vecinales, que apoyó el PSOE, otros años estos trabajos se retrasaban un par de días para permitir su contemplación.

"Tardaban un ou dous días en limpalas, porque hai xente que non as viu. Ademáis, moitos materiais quedaban para o ano seguinte", se quejaron fuentes vecinales. "Para o ano que ven non as imos facer", añadieron. "Entendemos que as queixas dos veciños son xustas. Tiveron que limpar a praza eles, para poder facer as alfombras. Que tomen nota e non se volva repetir", dijo el portavoz del PSdeG-PSOE, Fernando Fernández Yáñez.

El alcalde popular, Juan Anta Rodríguez, dijo que las quejas parten de "unha veciña". Aprovechó para agradecer la labor de los vecinos y explicó que "o día seguiente, e chovendo, tiñamos que limpar as rúas". Refiriéndose al portavoz del PSOE, criticó que "se esta é a súa primeira aportación en tres anos, xa nos queda claro a todos cal é o seu proxecto para A Veiga.n